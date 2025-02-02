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Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" начал производить кассы самообслуживания

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" начал производить кассы самообслуживания - РИА Новости, 02.02.2025

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" начал производить кассы самообслуживания

Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" начал выпускать высокотехнологичные кассы самообслуживания с интерактивными панелями, производство... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T09:13:00+03:00

2025-02-02T09:13:00+03:00

2025-02-02T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" начал выпускать высокотехнологичные кассы самообслуживания с интерактивными панелями, производство находится на площадке "Печатники", сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что московские компании, занимающиеся производством, разрабатывают и применяют высокотехнологичные цифровизированные решения."Флагман инновационных разработок — ОЭЗ “Технополис Москва”, где резидент “САГА Технологии” запустил в этом году производство касс самообслуживания с интерактивными панелями. Планируется, что ежегодно на предприятии будут выпускать около 4,5 тысячи изделий", - цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Министр добавил, что у выпускаемых аппаратов есть терминалы для приема оплаты в электронном виде, термопринтеры для выдачи чеков, сканеры штрих- и куар-кодов."В реализацию проекта компания инвестировала свыше 100 миллионов рублей. На предприятии создали около 70 рабочих мест", – подчеркнул глава столичного ДИПП.Кроме того, выпускаемую продукцию оснастили системой проверки возраста покупателя при покупке товаров, у которых есть ограничения по возрасту.Ассортимент компании состоит из пяти аппаратов самообслуживания.Как отметил гендиректор организации Андрей Жолобов, в стране постоянно растет спрос на кассы самообслуживания. Этот спрос позволяют удовлетворить новые производственные мощности компании. В планах у предприятия в скором времени нарастить выпуск флагманской продукции – российских банкоматов SAGA с опцией рециркуляции наличных.Статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" предприятие получило в 2024 году."Он позволяет предприятиям экономить на уплате налогов и инвестировать вырученные средства в развитие действующих и создание новых проектов, расширение и локализацию производства, увеличение выпуска продукции и количества рабочих мест", – рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий гарбузов, москва