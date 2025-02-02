https://ria.ru/20250202/izrail-1996915707.html

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации на Западном берегу 50 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации на Западном берегу 50 подозреваемых в терроре - РИА Новости, 02.02.2025

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации на Западном берегу 50 подозреваемых в терроре

Израильские силы ликвидировали свыше 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме, на Западном берегу реки Иордан, и арестовали более 100 других подозреваемых в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T19:19:00+03:00

2025-02-02T19:19:00+03:00

2025-02-02T19:19:00+03:00

в мире

западный берег реки иордан

израиль

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978876539_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c559a28b6ef3d4ee7175d65ec9bfc9ec.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали свыше 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме, на Западном берегу реки Иордан, и арестовали более 100 других подозреваемых в ходе начавшейся 21 января контртеррористической операции на севере палестинской автономии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье. "(ЦАХАЛ - ред.) ... продолжает контртеррористическую операцию на севере Самарии (север Западного берега - ред.), которая сегодня утром распространилась на район Тамун. На сегодняшний день силы безопасности ликвидировали более 35 террористов и задержали более 100 разыскиваемых лиц. В ходе предварительных операций в результате авиаударов было уничтожено более 15 террористов", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в ходе операции силы безопасности обнаружили и изъяли десятки единиц оружия, уничтожили сотни взрывных устройств и десятки дополнительных зарядов, которые были установлены на дорогах с целью нанести израильским силам. "Силы безопасности продолжат свою деятельность по пресечению терроризма на всей территории Иудеи и Самарии, обеспечивая при этом безопасность граждан Государства Израиль", - отметили в пресс-службе. Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.

https://ria.ru/20250202/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250121/izrail-1994797092.html

западный берег реки иордан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, западный берег реки иордан, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024