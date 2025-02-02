ЦАХАЛ сообщила о ликвидации на Западном берегу 50 подозреваемых в терроре
Израильские силы ликвидировали более 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские силы безопасности
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские силы безопасности. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали свыше 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме, на Западном берегу реки Иордан, и арестовали более 100 других подозреваемых в ходе начавшейся 21 января контртеррористической операции на севере палестинской автономии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье.
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"(ЦАХАЛ - ред.) ... продолжает контртеррористическую операцию на севере Самарии (север Западного берега - ред.), которая сегодня утром распространилась на район Тамун. На сегодняшний день силы безопасности ликвидировали более 35 террористов и задержали более 100 разыскиваемых лиц. В ходе предварительных операций в результате авиаударов было уничтожено более 15 террористов", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что в ходе операции силы безопасности обнаружили и изъяли десятки единиц оружия, уничтожили сотни взрывных устройств и десятки дополнительных зарядов, которые были установлены на дорогах с целью нанести израильским силам.
"Силы безопасности продолжат свою деятельность по пресечению терроризма на всей территории Иудеи и Самарии, обеспечивая при этом безопасность граждан Государства Израиль", - отметили в пресс-службе.
Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.