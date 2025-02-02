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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации на Западном берегу 50 подозреваемых в терроре - РИА Новости, 02.02.2025
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19:19 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/izrail-1996915707.html
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации на Западном берегу 50 подозреваемых в терроре
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации на Западном берегу 50 подозреваемых в терроре - РИА Новости, 02.02.2025
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации на Западном берегу 50 подозреваемых в терроре
Израильские силы ликвидировали свыше 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме, на Западном берегу реки Иордан, и арестовали более 100 других подозреваемых в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:19:00+03:00
2025-02-02T19:19:00+03:00
в мире
западный берег реки иордан
израиль
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали свыше 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме, на Западном берегу реки Иордан, и арестовали более 100 других подозреваемых в ходе начавшейся 21 января контртеррористической операции на севере палестинской автономии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье. "(ЦАХАЛ - ред.) ... продолжает контртеррористическую операцию на севере Самарии (север Западного берега - ред.), которая сегодня утром распространилась на район Тамун. На сегодняшний день силы безопасности ликвидировали более 35 террористов и задержали более 100 разыскиваемых лиц. В ходе предварительных операций в результате авиаударов было уничтожено более 15 террористов", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в ходе операции силы безопасности обнаружили и изъяли десятки единиц оружия, уничтожили сотни взрывных устройств и десятки дополнительных зарядов, которые были установлены на дорогах с целью нанести израильским силам. "Силы безопасности продолжат свою деятельность по пресечению терроризма на всей территории Иудеи и Самарии, обеспечивая при этом безопасность граждан Государства Израиль", - отметили в пресс-службе. Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
https://ria.ru/20250202/konflikt-1915630213.html
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западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Западный берег реки Иордан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации на Западном берегу 50 подозреваемых в терроре

Израильские силы ликвидировали более 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские силы безопасности
Израильские силы безопасности - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские силы безопасности. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали свыше 50 палестинцев, подозреваемых в терроризме, на Западном берегу реки Иордан, и арестовали более 100 других подозреваемых в ходе начавшейся 21 января контртеррористической операции на севере палестинской автономии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье.
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"(ЦАХАЛ - ред.) ... продолжает контртеррористическую операцию на севере Самарии (север Западного берега - ред.), которая сегодня утром распространилась на район Тамун. На сегодняшний день силы безопасности ликвидировали более 35 террористов и задержали более 100 разыскиваемых лиц. В ходе предварительных операций в результате авиаударов было уничтожено более 15 террористов", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Военные добавили, что в ходе операции силы безопасности обнаружили и изъяли десятки единиц оружия, уничтожили сотни взрывных устройств и десятки дополнительных зарядов, которые были установлены на дорогах с целью нанести израильским силам.
"Силы безопасности продолжат свою деятельность по пресечению терроризма на всей территории Иудеи и Самарии, обеспечивая при этом безопасность граждан Государства Израиль", - отметили в пресс-службе.
Двадцать первого января ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана
21 января, 13:56
 
В миреЗападный берег реки ИорданИзраильБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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