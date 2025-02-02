Харьков превратился в женский город, заявил Ганчев
Ганчев: Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Харьков превратился в женский город: женщины ходят на работу и в магазины, а мужчины, за которыми идет охота, стараются скрыться от принудительной мобилизации в ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы общаемся, конечно, с нашими ребятами, которые там (в Харькове. — Прим. ред.) проживают, это происходит, естественно, негласно. И слышим от них все больше и больше, что, так скажем, лютуют тэцэкашники (сотрудники территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), поэтому мужское население все-таки старается укрываться. <…> Но они находят, они охотятся. Это касается не только Харькова, в основном это юго-восток, Одесса, Николаев в том числе", — рассказал Ганчев РИА Новости.
На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации
1 февраля, 18:15
По его словам, мужчины на Украине не хотят "воевать и умирать за киевский режим и западные ценности".
"Поэтому Харьков превратился в более женский город, когда жены, матери, дочери ездят на работу, ходят в магазины, а мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации", — объяснил собеседник.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
30 января, 12:27