https://ria.ru/20250202/harkov-1996871553.html

Харьков превратился в женский город, заявил Ганчев

Харьков превратился в женский город, заявил Ганчев - РИА Новости, 02.02.2025

Харьков превратился в женский город, заявил Ганчев

Харьков превратился в женский город: женщины ходят на работу и в магазины, а мужчины, за которыми идет охота, стараются скрыться от принудительной мобилизации в РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:51:00+03:00

2025-02-02T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Харьков превратился в женский город: женщины ходят на работу и в магазины, а мужчины, за которыми идет охота, стараются скрыться от принудительной мобилизации в ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Мы общаемся, конечно, с нашими ребятами, которые там (в Харькове. — Прим. ред.) проживают, это происходит, естественно, негласно. И слышим от них все больше и больше, что, так скажем, лютуют тэцэкашники (сотрудники территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), поэтому мужское население все-таки старается укрываться. <…> Но они находят, они охотятся. Это касается не только Харькова, в основном это юго-восток, Одесса, Николаев в том числе", — рассказал Ганчев РИА Новости.По его словам, мужчины на Украине не хотят "воевать и умирать за киевский режим и западные ценности". "Поэтому Харьков превратился в более женский город, когда жены, матери, дочери ездят на работу, ходят в магазины, а мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации", — объяснил собеседник.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250201/sbu-1996817562.html

https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, харьков, виталий ганчев