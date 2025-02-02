Рейтинг@Mail.ru
Харьков превратился в женский город, заявил Ганчев - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 02.02.2025 (обновлено: 15:53 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/harkov-1996871553.html
Харьков превратился в женский город, заявил Ганчев
Харьков превратился в женский город, заявил Ганчев - РИА Новости, 02.02.2025
Харьков превратился в женский город, заявил Ганчев
Харьков превратился в женский город: женщины ходят на работу и в магазины, а мужчины, за которыми идет охота, стараются скрыться от принудительной мобилизации в РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:51:00+03:00
2025-02-02T15:53:00+03:00
в мире
украина
харьков
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_56c028ea7f7f4802688925c117e92823.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Харьков превратился в женский город: женщины ходят на работу и в магазины, а мужчины, за которыми идет охота, стараются скрыться от принудительной мобилизации в ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Мы общаемся, конечно, с нашими ребятами, которые там (в Харькове. — Прим. ред.) проживают, это происходит, естественно, негласно. И слышим от них все больше и больше, что, так скажем, лютуют тэцэкашники (сотрудники территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), поэтому мужское население все-таки старается укрываться. &lt;…&gt; Но они находят, они охотятся. Это касается не только Харькова, в основном это юго-восток, Одесса, Николаев в том числе", — рассказал Ганчев РИА Новости.По его словам, мужчины на Украине не хотят "воевать и умирать за киевский режим и западные ценности". "Поэтому Харьков превратился в более женский город, когда жены, матери, дочери ездят на работу, ходят в магазины, а мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации", — объяснил собеседник.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250201/sbu-1996817562.html
https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940986211_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2686404bc7e58d67bd1e94b16deb51e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, виталий ганчев
В мире, Украина, Харьков, Виталий Ганчев
Харьков превратился в женский город, заявил Ганчев

Ганчев: Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Харьков превратился в женский город: женщины ходят на работу и в магазины, а мужчины, за которыми идет охота, стараются скрыться от принудительной мобилизации в ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы общаемся, конечно, с нашими ребятами, которые там (в Харькове. — Прим. ред.) проживают, это происходит, естественно, негласно. И слышим от них все больше и больше, что, так скажем, лютуют тэцэкашники (сотрудники территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), поэтому мужское население все-таки старается укрываться. <…> Но они находят, они охотятся. Это касается не только Харькова, в основном это юго-восток, Одесса, Николаев в том числе", — рассказал Ганчев РИА Новости.
Сотрудники Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации
1 февраля, 18:15
По его словам, мужчины на Украине не хотят "воевать и умирать за киевский режим и западные ценности".
"Поэтому Харьков превратился в более женский город, когда жены, матери, дочери ездят на работу, ходят в магазины, а мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации", — объяснил собеседник.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
30 января, 12:27
 
В миреУкраинаХарьковВиталий Ганчев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала