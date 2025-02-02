Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера "Фосагро"
FT: Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера "Фосагро" Горбачева
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Андрей Гурьев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Андрей Гурьев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский миллиардер Андрей Гурьев подал в арбитражный суд Лондона заявление о банкротстве бывшего топ-менеджера компании "Фосагро" Александра Горбачева на фоне обязательства последнего оплатить его судебные расходы, сообщает издание Financial Times со ссылкой на юридические документы.
В сентябре 2024 года западные СМИ сообщали, что Гурьев решил в свою пользу дело о пакете акций "Фосагро", на которые Горбачев претендовал в Высоком суде Лондона. Горбачев утверждал, что имеет право на 24,75% акций "Фосагро", принадлежащих Гурьеву, стоимость которых превышает миллиард долларов, при этом он ссылался на устные договоренности, в том числе во время разговора в лондонском пабе в середине 2000-х годов. Несмотря на это, суд отклонил иск Горбачева и обязал его оплатить судебные расходы Гурьева в размере 12 миллионов фунтов стерлингов (14,9 миллионов долларов).
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"Андрей Гурьев подал иск о банкротстве Александра Горбачева, который безуспешно судился с Гурьевым в прошлом году, утверждая, что тот не выполнил устное обещание... предоставить ему значительную долю в "Фосагро"... Адвокат, представляющий интересы Гурьева, заявил суду, что в результате неудачного судебного процесса Горбачева его клиенту должны выплатить "миллионные суммы", - говорится в публикации газеты.
Как отмечает Financial Times, адвокат Горбачева заявил, что заявление о банкротстве оспаривается, а рассмотрение дела отложено на более поздний срок. При этом газета сообщает, что Горбачев ранее застраховался от судебных расходов на сумму десять миллионов фунтов стерлингов и таким образом должен выплатить Гурьеву два миллиона.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
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