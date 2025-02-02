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Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера "Фосагро" - РИА Новости, 02.02.2025
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11:20 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/gurev-1996873873.html
Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера "Фосагро"
Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера "Фосагро" - РИА Новости, 02.02.2025
Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера "Фосагро"
Российский миллиардер Андрей Гурьев подал в арбитражный суд Лондона заявление о банкротстве бывшего топ-менеджера компании "Фосагро" Александра Горбачева на... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:20:00+03:00
2025-02-02T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский миллиардер Андрей Гурьев подал в арбитражный суд Лондона заявление о банкротстве бывшего топ-менеджера компании "Фосагро" Александра Горбачева на фоне обязательства последнего оплатить его судебные расходы, сообщает издание Financial Times со ссылкой на юридические документы. В сентябре 2024 года западные СМИ сообщали, что Гурьев решил в свою пользу дело о пакете акций "Фосагро", на которые Горбачев претендовал в Высоком суде Лондона. Горбачев утверждал, что имеет право на 24,75% акций "Фосагро", принадлежащих Гурьеву, стоимость которых превышает миллиард долларов, при этом он ссылался на устные договоренности, в том числе во время разговора в лондонском пабе в середине 2000-х годов. Несмотря на это, суд отклонил иск Горбачева и обязал его оплатить судебные расходы Гурьева в размере 12 миллионов фунтов стерлингов (14,9 миллионов долларов). "Андрей Гурьев подал иск о банкротстве Александра Горбачева, который безуспешно судился с Гурьевым в прошлом году, утверждая, что тот не выполнил устное обещание... предоставить ему значительную долю в "Фосагро"... Адвокат, представляющий интересы Гурьева, заявил суду, что в результате неудачного судебного процесса Горбачева его клиенту должны выплатить "миллионные суммы", - говорится в публикации газеты. Как отмечает Financial Times, адвокат Горбачева заявил, что заявление о банкротстве оспаривается, а рассмотрение дела отложено на более поздний срок. При этом газета сообщает, что Горбачев ранее застраховался от судебных расходов на сумму десять миллионов фунтов стерлингов и таким образом должен выплатить Гурьеву два миллиона. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
https://ria.ru/20240913/fosagro-1972556209.html
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лондон, череповец, кировск, андрей гурьев, владимир литвиненко, фосагро, апатит, в мире
Лондон, Череповец, Кировск, Андрей Гурьев, Владимир Литвиненко, ФосАгро, Апатит, В мире
Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера "Фосагро"

FT: Гурьев подал иск о банкротстве бывшего топ-менеджера "Фосагро" Горбачева

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Андрей Гурьев
Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Андрей Гурьев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский миллиардер Андрей Гурьев подал в арбитражный суд Лондона заявление о банкротстве бывшего топ-менеджера компании "Фосагро" Александра Горбачева на фоне обязательства последнего оплатить его судебные расходы, сообщает издание Financial Times со ссылкой на юридические документы.
В сентябре 2024 года западные СМИ сообщали, что Гурьев решил в свою пользу дело о пакете акций "Фосагро", на которые Горбачев претендовал в Высоком суде Лондона. Горбачев утверждал, что имеет право на 24,75% акций "Фосагро", принадлежащих Гурьеву, стоимость которых превышает миллиард долларов, при этом он ссылался на устные договоренности, в том числе во время разговора в лондонском пабе в середине 2000-х годов. Несмотря на это, суд отклонил иск Горбачева и обязал его оплатить судебные расходы Гурьева в размере 12 миллионов фунтов стерлингов (14,9 миллионов долларов).
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"Андрей Гурьев подал иск о банкротстве Александра Горбачева, который безуспешно судился с Гурьевым в прошлом году, утверждая, что тот не выполнил устное обещание... предоставить ему значительную долю в "Фосагро"... Адвокат, представляющий интересы Гурьева, заявил суду, что в результате неудачного судебного процесса Горбачева его клиенту должны выплатить "миллионные суммы", - говорится в публикации газеты.
Как отмечает Financial Times, адвокат Горбачева заявил, что заявление о банкротстве оспаривается, а рассмотрение дела отложено на более поздний срок. При этом газета сообщает, что Горбачев ранее застраховался от судебных расходов на сумму десять миллионов фунтов стерлингов и таким образом должен выплатить Гурьеву два миллиона.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
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