https://ria.ru/20250202/gruzija-1996911851.html

На акции в Тбилиси задержали несколько оппозиционеров

На акции в Тбилиси задержали несколько оппозиционеров - РИА Новости, 02.02.2025

На акции в Тбилиси задержали несколько оппозиционеров

Грузинские правоохранители задержали в ходе акции протеста у въезда в Тбилиси нескольких оппозиционеров, среди них лидер партии "Коалиция за перемены" Ника... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T18:32:00+03:00

2025-02-02T18:32:00+03:00

2025-02-02T18:32:00+03:00

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ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 2 фев - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в ходе акции протеста у въезда в Тбилиси нескольких оппозиционеров, среди них лидер партии "Коалиция за перемены" Ника Мелия и член политсилы "Европейская Грузия" Гиги Угулава, сообщает телекомпания "Мтавари архи". По данным ТВ, среди задержанных числятся и другие оппозиционеры. Ранее в воскресенье оппозиционно настроенные граждане собрались у въезда в Тбилиси и пытались частично перекрыть автомоагистраль. Полиция не позволила им сделать этого, после чего начались задержания. МВД Грузии пока не делало официального заявления о числе задержанных. Граждане требуют проведения новых парламентских выборов в стране и освобождения задержанных в ходе акций протестов граждан. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, грузия, ника мелия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024