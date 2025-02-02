Рейтинг@Mail.ru
Греция стала экспортером электроэнергии, сообщил премьер Мицотакис - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/gretsiya-1996934513.html
Греция стала экспортером электроэнергии, сообщил премьер Мицотакис
Греция стала экспортером электроэнергии, сообщил премьер Мицотакис - РИА Новости, 02.02.2025
Греция стала экспортером электроэнергии, сообщил премьер Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция стала производить электроэнергии больше, чем потребляет, и экспортирует излишки. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:29:00+03:00
2025-02-02T23:29:00+03:00
греция
кириакос мицотакис
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112310/87/1123108724_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8a187583c4ac97f99611dbfbd4446d7f.jpg
АФИНЫ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция стала производить электроэнергии больше, чем потребляет, и экспортирует излишки. "Греция открывает новую страницу в энергетическом секторе: впервые за 2,5 десятилетия она производит больше электроэнергии, чем потребляет, и экспортирует излишки. … В 2019 году импорт электроэнергии покрывал 18% спроса, что отягощало наш торговый баланс на 400 миллионов евро, а в 2023 году эти расходы выросли до 575 миллионов евро из-за увеличения импорта. Однако в 2024 году картина кардинально изменилась. По данным (Независимого оператора передачи электроэнергии) ADMIE, Греция стала нетто-экспортером электроэнергии, а торговый баланс к ноябрю показал профицит в размере +61 миллион евро", - написал Мицотакис на своей странице в соцсети Facebook*. Мицотакис считает, что благодаря разведке "американскими гигантами" потенциальных месторождений природного газа в греческих водах и дальнейшему увеличению доли возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе, Греция может стать нетто-экспортером энергии в ближайшие годы и значительно сократить дефицит торгового баланса. По его словам, у многих может возникнуть закономерный вопрос, почему цены на электроэнергию в Греции не падают, ведь она теперь экспортирует, а не импортирует. "Тот факт, что наша страна экспортирует электроэнергию, не означает автоматического снижения цен, и это связано с тем, что в европейской системе, как я уже неоднократно говорил, есть сбои, которые особенно влияют на рынок Юго-Восточной Европы. На это я указывал в двух своих письмах председателю Еврокомиссии, и мы боремся за то, чтобы это изменить", - сообщил он. Мицотакис заявил, что если бы Греция по-прежнему импортировала электроэнергию, цены были бы значительно выше. "Если бы, например, наш импорт остался на уровне 10 тераватт-часов (как в 2019 году) с ценами 2024 года, это обошлось бы нам в 1 миллиард евро. Тот факт, что мы теперь экспортируем, доказывает, что Греция получила конкурентные преимущества в области энергетики. И мы будем продолжать строить наше энергетическое будущее на их основе", - заявил он. Премьер сообщил также, что готовится новаторский знаковый проект в сфере энергетики - морской парк ветроэлектростанций мощностью 400 МВт, который компании Motor Oil и TERNA ENERGY построят в морской акватории к югу от Александруполиса и к северу от (острова) Самофракии. "Это будет первый подобный проект в Греции, завершение которого запланировано на конец текущего десятилетия, и он будет способствовать укреплению отечественного производства экологически чистой энергии и снижению воздействия на окружающую среду", - сообщил Мицотакис.* Запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250104/gaz-1992532020.html
https://ria.ru/20241108/es-1982761290.html
https://ria.ru/20250125/glava-1995483619.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112310/87/1123108724_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cf276fe71e409584efdad056fcb061af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
греция, кириакос мицотакис, еврокомиссия, в мире
Греция, Кириакос Мицотакис, Еврокомиссия, В мире
Греция стала экспортером электроэнергии, сообщил премьер Мицотакис

Мицотакис: Греция начала производить больше энергии и экспортировать излишки

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГреция
Греция - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Греция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АФИНЫ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция стала производить электроэнергии больше, чем потребляет, и экспортирует излишки.
"Греция открывает новую страницу в энергетическом секторе: впервые за 2,5 десятилетия она производит больше электроэнергии, чем потребляет, и экспортирует излишки. … В 2019 году импорт электроэнергии покрывал 18% спроса, что отягощало наш торговый баланс на 400 миллионов евро, а в 2023 году эти расходы выросли до 575 миллионов евро из-за увеличения импорта. Однако в 2024 году картина кардинально изменилась. По данным (Независимого оператора передачи электроэнергии) ADMIE, Греция стала нетто-экспортером электроэнергии, а торговый баланс к ноябрю показал профицит в размере +61 миллион евро", - написал Мицотакис на своей странице в соцсети Facebook*.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Греции заявили, что смогут обойтись без российского газа
4 января, 22:39
Мицотакис считает, что благодаря разведке "американскими гигантами" потенциальных месторождений природного газа в греческих водах и дальнейшему увеличению доли возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе, Греция может стать нетто-экспортером энергии в ближайшие годы и значительно сократить дефицит торгового баланса.
По его словам, у многих может возникнуть закономерный вопрос, почему цены на электроэнергию в Греции не падают, ведь она теперь экспортирует, а не импортирует.
"Тот факт, что наша страна экспортирует электроэнергию, не означает автоматического снижения цен, и это связано с тем, что в европейской системе, как я уже неоднократно говорил, есть сбои, которые особенно влияют на рынок Юго-Восточной Европы. На это я указывал в двух своих письмах председателю Еврокомиссии, и мы боремся за то, чтобы это изменить", - сообщил он.
Мицотакис заявил, что если бы Греция по-прежнему импортировала электроэнергию, цены были бы значительно выше.
Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Премьер Греции рассказал, что делать с ценами на электроэнергию в ЕС
8 ноября 2024, 20:47
"Если бы, например, наш импорт остался на уровне 10 тераватт-часов (как в 2019 году) с ценами 2024 года, это обошлось бы нам в 1 миллиард евро. Тот факт, что мы теперь экспортируем, доказывает, что Греция получила конкурентные преимущества в области энергетики. И мы будем продолжать строить наше энергетическое будущее на их основе", - заявил он.
Премьер сообщил также, что готовится новаторский знаковый проект в сфере энергетики - морской парк ветроэлектростанций мощностью 400 МВт, который компании Motor Oil и TERNA ENERGY построят в морской акватории к югу от Александруполиса и к северу от (острова) Самофракии.
"Это будет первый подобный проект в Греции, завершение которого запланировано на конец текущего десятилетия, и он будет способствовать укреплению отечественного производства экологически чистой энергии и снижению воздействия на окружающую среду", - сообщил Мицотакис.
* Запрещена в России как экстремистская
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Греции заявили, что ЕС нечего противопоставить российским танкам
25 января, 18:47
 
ГрецияКириакос МицотакисЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала