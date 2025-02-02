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Греция стала экспортером электроэнергии, сообщил премьер Мицотакис
Греция стала экспортером электроэнергии, сообщил премьер Мицотакис - РИА Новости, 02.02.2025
Греция стала экспортером электроэнергии, сообщил премьер Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция стала производить электроэнергии больше, чем потребляет, и экспортирует излишки. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:29:00+03:00
2025-02-02T23:29:00+03:00
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АФИНЫ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция стала производить электроэнергии больше, чем потребляет, и экспортирует излишки. "Греция открывает новую страницу в энергетическом секторе: впервые за 2,5 десятилетия она производит больше электроэнергии, чем потребляет, и экспортирует излишки. … В 2019 году импорт электроэнергии покрывал 18% спроса, что отягощало наш торговый баланс на 400 миллионов евро, а в 2023 году эти расходы выросли до 575 миллионов евро из-за увеличения импорта. Однако в 2024 году картина кардинально изменилась. По данным (Независимого оператора передачи электроэнергии) ADMIE, Греция стала нетто-экспортером электроэнергии, а торговый баланс к ноябрю показал профицит в размере +61 миллион евро", - написал Мицотакис на своей странице в соцсети Facebook*. Мицотакис считает, что благодаря разведке "американскими гигантами" потенциальных месторождений природного газа в греческих водах и дальнейшему увеличению доли возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе, Греция может стать нетто-экспортером энергии в ближайшие годы и значительно сократить дефицит торгового баланса. По его словам, у многих может возникнуть закономерный вопрос, почему цены на электроэнергию в Греции не падают, ведь она теперь экспортирует, а не импортирует. "Тот факт, что наша страна экспортирует электроэнергию, не означает автоматического снижения цен, и это связано с тем, что в европейской системе, как я уже неоднократно говорил, есть сбои, которые особенно влияют на рынок Юго-Восточной Европы. На это я указывал в двух своих письмах председателю Еврокомиссии, и мы боремся за то, чтобы это изменить", - сообщил он. Мицотакис заявил, что если бы Греция по-прежнему импортировала электроэнергию, цены были бы значительно выше. "Если бы, например, наш импорт остался на уровне 10 тераватт-часов (как в 2019 году) с ценами 2024 года, это обошлось бы нам в 1 миллиард евро. Тот факт, что мы теперь экспортируем, доказывает, что Греция получила конкурентные преимущества в области энергетики. И мы будем продолжать строить наше энергетическое будущее на их основе", - заявил он. Премьер сообщил также, что готовится новаторский знаковый проект в сфере энергетики - морской парк ветроэлектростанций мощностью 400 МВт, который компании Motor Oil и TERNA ENERGY построят в морской акватории к югу от Александруполиса и к северу от (острова) Самофракии. "Это будет первый подобный проект в Греции, завершение которого запланировано на конец текущего десятилетия, и он будет способствовать укреплению отечественного производства экологически чистой энергии и снижению воздействия на окружающую среду", - сообщил Мицотакис.* Запрещена в России как экстремистская
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греция, кириакос мицотакис, еврокомиссия, в мире
Греция, Кириакос Мицотакис, Еврокомиссия, В мире
АФИНЫ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция стала производить электроэнергии больше, чем потребляет, и экспортирует излишки.
"Греция открывает новую страницу в энергетическом секторе: впервые за 2,5 десятилетия она производит больше электроэнергии, чем потребляет, и экспортирует излишки. … В 2019 году импорт электроэнергии покрывал 18% спроса, что отягощало наш торговый баланс на 400 миллионов евро, а в 2023 году эти расходы выросли до 575 миллионов евро из-за увеличения импорта. Однако в 2024 году картина кардинально изменилась. По данным (Независимого оператора передачи электроэнергии) ADMIE, Греция
стала нетто-экспортером электроэнергии, а торговый баланс к ноябрю показал профицит в размере +61 миллион евро", - написал Мицотакис
на своей странице в соцсети Facebook*.
Мицотакис считает, что благодаря разведке "американскими гигантами" потенциальных месторождений природного газа в греческих водах и дальнейшему увеличению доли возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе, Греция может стать нетто-экспортером энергии в ближайшие годы и значительно сократить дефицит торгового баланса.
По его словам, у многих может возникнуть закономерный вопрос, почему цены на электроэнергию в Греции не падают, ведь она теперь экспортирует, а не импортирует.
"Тот факт, что наша страна экспортирует электроэнергию, не означает автоматического снижения цен, и это связано с тем, что в европейской системе, как я уже неоднократно говорил, есть сбои, которые особенно влияют на рынок Юго-Восточной Европы. На это я указывал в двух своих письмах председателю Еврокомиссии
, и мы боремся за то, чтобы это изменить", - сообщил он.
Мицотакис заявил, что если бы Греция по-прежнему импортировала электроэнергию, цены были бы значительно выше.
"Если бы, например, наш импорт остался на уровне 10 тераватт-часов (как в 2019 году) с ценами 2024 года, это обошлось бы нам в 1 миллиард евро. Тот факт, что мы теперь экспортируем, доказывает, что Греция получила конкурентные преимущества в области энергетики. И мы будем продолжать строить наше энергетическое будущее на их основе", - заявил он.
Премьер сообщил также, что готовится новаторский знаковый проект в сфере энергетики - морской парк ветроэлектростанций мощностью 400 МВт, который компании Motor Oil и TERNA ENERGY построят в морской акватории к югу от Александруполиса и к северу от (острова) Самофракии.
"Это будет первый подобный проект в Греции, завершение которого запланировано на конец текущего десятилетия, и он будет способствовать укреплению отечественного производства экологически чистой энергии и снижению воздействия на окружающую среду", - сообщил Мицотакис.
* Запрещена в России как экстремистская