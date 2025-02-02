https://ria.ru/20250202/gaza-1996900245.html

Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек

Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек - РИА Новости, 02.02.2025

Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек

Жертвами израильской военной операции стали более 61 тысячи человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения, сообщается в заявлении пресс-службы правительства РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:12:00+03:00

2025-02-02T16:12:00+03:00

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БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Жертвами израильской военной операции стали более 61 тысячи человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения, сообщается в заявлении пресс-службы правительства Палестины.Согласно отчету минздрава Палестины в Газе, опубликованного в субботу, жертвами ударов израильской армии в секторе Газа стали 47487 человек."Более 61 тысячи человек стали жертвами израильской военной операции в секторе Газа", - говорится в заявлении.Согласно данным правительства, среди погибших - 1155 медицинских работников, 205 журналистов и 194 сотрудника гражданской обороны.

https://ria.ru/20250201/izrail-1996838054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024