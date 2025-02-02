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Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек - РИА Новости, 02.02.2025
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16:12 02.02.2025 (обновлено: 16:24 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/gaza-1996900245.html
Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек
Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек - РИА Новости, 02.02.2025
Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек
Жертвами израильской военной операции стали более 61 тысячи человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения, сообщается в заявлении пресс-службы правительства РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:12:00+03:00
2025-02-02T16:24:00+03:00
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БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Жертвами израильской военной операции стали более 61 тысячи человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения, сообщается в заявлении пресс-службы правительства Палестины.Согласно отчету минздрава Палестины в Газе, опубликованного в субботу, жертвами ударов израильской армии в секторе Газа стали 47487 человек."Более 61 тысячи человек стали жертвами израильской военной операции в секторе Газа", - говорится в заявлении.Согласно данным правительства, среди погибших - 1155 медицинских работников, 205 журналистов и 194 сотрудника гражданской обороны.
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в мире, израиль, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек

Палестина сообщила о 61 тысячи погибших за время операции Израиля в секторе Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovДым над местом израильского авиаудара в секторе Газа
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Жертвами израильской военной операции стали более 61 тысячи человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения, сообщается в заявлении пресс-службы правительства Палестины.
Согласно отчету минздрава Палестины в Газе, опубликованного в субботу, жертвами ударов израильской армии в секторе Газа стали 47487 человек.
"Более 61 тысячи человек стали жертвами израильской военной операции в секторе Газа", - говорится в заявлении.
Согласно данным правительства, среди погибших - 1155 медицинских работников, 205 журналистов и 194 сотрудника гражданской обороны.
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