https://ria.ru/20250202/gaza-1996900245.html
Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек
Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек - РИА Новости, 02.02.2025
Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек
Жертвами израильской военной операции стали более 61 тысячи человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения, сообщается в заявлении пресс-службы правительства РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:12:00+03:00
2025-02-02T16:12:00+03:00
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БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Жертвами израильской военной операции стали более 61 тысячи человек, включая 1155 сотрудников здравоохранения, сообщается в заявлении пресс-службы правительства Палестины.Согласно отчету минздрава Палестины в Газе, опубликованного в субботу, жертвами ударов израильской армии в секторе Газа стали 47487 человек."Более 61 тысячи человек стали жертвами израильской военной операции в секторе Газа", - говорится в заявлении.Согласно данным правительства, среди погибших - 1155 медицинских работников, 205 журналистов и 194 сотрудника гражданской обороны.
https://ria.ru/20250201/izrail-1996838054.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек
Палестина сообщила о 61 тысячи погибших за время операции Израиля в секторе Газа