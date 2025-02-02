Рейтинг@Mail.ru
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 02.02.2025 (обновлено: 18:15 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/frantsija-1996909160.html
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру - РИА Новости, 02.02.2025
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру
Основанная Жаном-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, если тот решит принять... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T18:14:00+03:00
2025-02-02T18:15:00+03:00
в мире
франция
франсуа байру
марин ле пен
жан-люк меланшон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5ad1a5c358823c66b1fd79e33b1ba2b.jpg
ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Основанная Жаном-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, если тот решит принять законопроект о бюджете без голосования депутатов, сообщил координатор партии Мануэль Бомпар. По его словам, если Байру прибегнет к статье 49.3, позволяющей не выставлять текст на голосование депутатов, "это не станет сюрпризом". "Депутаты нашей партии (но, я думаю, что тех, кто против этого бюджета, будет больше), очевидно, внесут вотум недоверия в начале недели, чтобы его отвергнуть", - сообщил он в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что законопроект о бюджете на 2025 год – это "худший бюджет, который страна когда-либо видела за 25 лет". "Это самый жесткий бюджет, который приведет к последствиям, которые будут катастрофическими для покупательной способности французов, для экономики страны в целом, для наших государственных служб. И этому бюджету мы должны противостоять", - сказал Бомпар. В случае выдвижения вотума недоверия, согласно регламенту, парламент рассмотрит его в течение двух дней. Накануне Байру заявил, что использует статью 49.3, чтобы скорее провести законопроект о госбюджете и бюджете социального страхования на этот год, которых у Франции до сих пор нет из-за отставки предыдущего кабмина Мишеля Барнье. В понедельник депутаты Нацсобрания вновь рассмотрят законопроект, который был согласован в пятницу смешанной комиссией из семи сенаторов и семи депутатов. Вотум недоверия может быть принят только в том случае, если фракции левой и правой оппозиции, в особенности социалисты и члены фракции Марин Ле Пен, проголосуют в его поддержку: необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента. У блока левых 192 мест, у Ле Пен - 124. Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в прошлом году. Законопроект, в том числе, предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро. Статья 49.3 - статья конституции, позволяющая принять законопроект без голосования депутатов.
https://ria.ru/20250116/votum-1994076229.html
https://ria.ru/20250128/mask-1995818862.html
https://ria.ru/20250120/trump-1994673298.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e13b998d12600e8d150b8a49c0b928d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, франсуа байру, марин ле пен, жан-люк меланшон
В мире, Франция, Франсуа Байру, Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру

Партия Меланшона выдвинет вотум недоверия премьеру Байру из-за проекта о бюджете

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Франсуа Байру
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Франсуа Байру. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Основанная Жаном-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, если тот решит принять законопроект о бюджете без голосования депутатов, сообщил координатор партии Мануэль Бомпар.
По его словам, если Байру прибегнет к статье 49.3, позволяющей не выставлять текст на голосование депутатов, "это не станет сюрпризом".
Французский политик Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Первый вотум недоверия премьеру Франции Байру не приняли
16 января, 20:13
"Депутаты нашей партии (но, я думаю, что тех, кто против этого бюджета, будет больше), очевидно, внесут вотум недоверия в начале недели, чтобы его отвергнуть", - сообщил он в эфире телеканала BFMTV.
Он отметил, что законопроект о бюджете на 2025 год – это "худший бюджет, который страна когда-либо видела за 25 лет".
«
"Это самый жесткий бюджет, который приведет к последствиям, которые будут катастрофическими для покупательной способности французов, для экономики страны в целом, для наших государственных служб. И этому бюджету мы должны противостоять", - сказал Бомпар.
В случае выдвижения вотума недоверия, согласно регламенту, парламент рассмотрит его в течение двух дней.
Накануне Байру заявил, что использует статью 49.3, чтобы скорее провести законопроект о госбюджете и бюджете социального страхования на этот год, которых у Франции до сих пор нет из-за отставки предыдущего кабмина Мишеля Барнье.
В понедельник депутаты Нацсобрания вновь рассмотрят законопроект, который был согласован в пятницу смешанной комиссией из семи сенаторов и семи депутатов.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям
28 января, 05:52
Вотум недоверия может быть принят только в том случае, если фракции левой и правой оппозиции, в особенности социалисты и члены фракции Марин Ле Пен, проголосуют в его поддержку: необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента. У блока левых 192 мест, у Ле Пен - 124.
Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в прошлом году.
Законопроект, в том числе, предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро.
Статья 49.3 - статья конституции, позволяющая принять законопроект без голосования депутатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Французский премьер сделал мрачное предсказание из-за возвращения Трампа
20 января, 18:01
 
В миреФранцияФрансуа БайруМарин Ле ПенЖан-Люк Меланшон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала