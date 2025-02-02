https://ria.ru/20250202/frantsija-1996909160.html

"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру

"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру - РИА Новости, 02.02.2025

"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру

Основанная Жаном-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, если тот решит принять... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T18:14:00+03:00

2025-02-02T18:14:00+03:00

2025-02-02T18:15:00+03:00

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ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Основанная Жаном-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, если тот решит принять законопроект о бюджете без голосования депутатов, сообщил координатор партии Мануэль Бомпар. По его словам, если Байру прибегнет к статье 49.3, позволяющей не выставлять текст на голосование депутатов, "это не станет сюрпризом". "Депутаты нашей партии (но, я думаю, что тех, кто против этого бюджета, будет больше), очевидно, внесут вотум недоверия в начале недели, чтобы его отвергнуть", - сообщил он в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что законопроект о бюджете на 2025 год – это "худший бюджет, который страна когда-либо видела за 25 лет". "Это самый жесткий бюджет, который приведет к последствиям, которые будут катастрофическими для покупательной способности французов, для экономики страны в целом, для наших государственных служб. И этому бюджету мы должны противостоять", - сказал Бомпар. В случае выдвижения вотума недоверия, согласно регламенту, парламент рассмотрит его в течение двух дней. Накануне Байру заявил, что использует статью 49.3, чтобы скорее провести законопроект о госбюджете и бюджете социального страхования на этот год, которых у Франции до сих пор нет из-за отставки предыдущего кабмина Мишеля Барнье. В понедельник депутаты Нацсобрания вновь рассмотрят законопроект, который был согласован в пятницу смешанной комиссией из семи сенаторов и семи депутатов. Вотум недоверия может быть принят только в том случае, если фракции левой и правой оппозиции, в особенности социалисты и члены фракции Марин Ле Пен, проголосуют в его поддержку: необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента. У блока левых 192 мест, у Ле Пен - 124. Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в прошлом году. Законопроект, в том числе, предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро. Статья 49.3 - статья конституции, позволяющая принять законопроект без голосования депутатов.

https://ria.ru/20250116/votum-1994076229.html

https://ria.ru/20250128/mask-1995818862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, франсуа байру, марин ле пен, жан-люк меланшон