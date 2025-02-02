https://ria.ru/20250202/estafeta-1996887370.html

Из Брестской крепости стартовала акция "Эстафета Победы"

Из Брестской крепости стартовала акция "Эстафета Победы" - РИА Новости, 02.02.2025

Из Брестской крепости стартовала акция "Эстафета Победы"

Эстафета вдоль границ государств-участников СНГ, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала из Брестской крепости в Белоруссии,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:44:00+03:00

2025-02-02T13:44:00+03:00

2025-02-02T13:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

мурманск

москва

снг

содружество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Эстафета вдоль границ государств-участников СНГ, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала из Брестской крепости в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета. "Председатель Координационной службы СКПВ (Совета командующих Пограничными войсками - ред.) генерал-полковник Александр Манилов вручил старшему эстафетной группы кубок – символ эстафеты. Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Константин Молостов отдал приказ на начало движения эстафеты вдоль границ государств-участников СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники отправились в путь по маршруту вдоль государственной границы, чтобы напомнить о важности сохранения мира и исторической правды. До старта эстафеты в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялся торжественный митинг. Участники возложили цветы к памятнику героям-пограничникам, отдав дань уважения их подвигу. Как сообщается на сайте исполкома СНГ, международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ государств – участников СНГ приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества. "Эстафета Победы – 2025" традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая в Москве.

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20250128/festival-1995983880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, мурманск, москва, снг, содружество , 80-летие победы в великой отечественной войне