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Из Брестской крепости стартовала акция "Эстафета Победы" - РИА Новости, 02.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:44 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/estafeta-1996887370.html
Из Брестской крепости стартовала акция "Эстафета Победы"
Из Брестской крепости стартовала акция "Эстафета Победы" - РИА Новости, 02.02.2025
Из Брестской крепости стартовала акция "Эстафета Победы"
Эстафета вдоль границ государств-участников СНГ, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала из Брестской крепости в Белоруссии,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:44:00+03:00
2025-02-02T13:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
мурманск
москва
снг
содружество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Эстафета вдоль границ государств-участников СНГ, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала из Брестской крепости в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета. "Председатель Координационной службы СКПВ (Совета командующих Пограничными войсками - ред.) генерал-полковник Александр Манилов вручил старшему эстафетной группы кубок – символ эстафеты. Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Константин Молостов отдал приказ на начало движения эстафеты вдоль границ государств-участников СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники отправились в путь по маршруту вдоль государственной границы, чтобы напомнить о важности сохранения мира и исторической правды. До старта эстафеты в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялся торжественный митинг. Участники возложили цветы к памятнику героям-пограничникам, отдав дань уважения их подвигу. Как сообщается на сайте исполкома СНГ, международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ государств – участников СНГ приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества. "Эстафета Победы – 2025" традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая в Москве.
https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html
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белоруссия, мурманск, москва, снг, содружество , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Мурманск, Москва, СНГ, Содружество , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Из Брестской крепости стартовала акция "Эстафета Победы"

Из Брестской крепости стартовала "Эстафета Победы" вдоль границ стран СНГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНа территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой" в Белоруссии
На территории мемориального комплекса Брестская крепость — герой в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой" в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Эстафета вдоль границ государств-участников СНГ, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала из Брестской крепости в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета.
"Председатель Координационной службы СКПВ (Совета командующих Пограничными войсками - ред.) генерал-полковник Александр Манилов вручил старшему эстафетной группы кубок – символ эстафеты. Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Константин Молостов отдал приказ на начало движения эстафеты вдоль границ государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что участники отправились в путь по маршруту вдоль государственной границы, чтобы напомнить о важности сохранения мира и исторической правды.
До старта эстафеты в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялся торжественный митинг. Участники возложили цветы к памятнику героям-пограничникам, отдав дань уважения их подвигу.
Как сообщается на сайте исполкома СНГ, международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ государств – участников СНГ приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества. "Эстафета Победы – 2025" традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая в Москве.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБелоруссияМурманскМоскваСНГСодружество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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