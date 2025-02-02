Из Брестской крепости стартовала акция "Эстафета Победы"
Из Брестской крепости стартовала "Эстафета Победы" вдоль границ стран СНГ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНа территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой" в Белоруссии
На территории мемориального комплекса "Брестская крепость — герой" в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Эстафета вдоль границ государств-участников СНГ, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала из Брестской крепости в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета.
"Председатель Координационной службы СКПВ (Совета командующих Пограничными войсками - ред.) генерал-полковник Александр Манилов вручил старшему эстафетной группы кубок – символ эстафеты. Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Константин Молостов отдал приказ на начало движения эстафеты вдоль границ государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники отправились в путь по маршруту вдоль государственной границы, чтобы напомнить о важности сохранения мира и исторической правды.
До старта эстафеты в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялся торжественный митинг. Участники возложили цветы к памятнику героям-пограничникам, отдав дань уважения их подвигу.
Как сообщается на сайте исполкома СНГ, международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" вдоль внешних границ государств – участников СНГ приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества. "Эстафета Победы – 2025" традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая в Москве.