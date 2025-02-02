https://ria.ru/20250202/energocom-1996909727.html

В Energocom оценили затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе

В Energocom оценили затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе - РИА Новости, 02.02.2025

В Energocom оценили затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе

Компания Energocom подсчитала, что за январь потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 56 миллионов евро. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T18:21:00+03:00

2025-02-02T18:21:00+03:00

2025-02-02T18:21:00+03:00

жкх

молдавия

днестр

кишинев

дорин речан

facebook

газпром

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836623685_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_944efb17a6188321893834c8eb11deff.jpg

КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Компания Energocom подсчитала, что за январь потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 56 миллионов евро. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "В январе 2025 года компания Energocom закупила в общей сложности около 434 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 129,7 евро/МВт-ч", - сообщает компания на своей странице в соцсети Facebook*.Компания отмечает, что ей пришлось импортировать более 60% необходимого объема электроэнергии, чтобы покрыть потребление. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, с в воскресенье в жилые дома поступает тепло.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html

https://ria.ru/20250119/moldaviya-1994487617.html

молдавия

днестр

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, молдавия, днестр, кишинев, дорин речан, facebook, газпром, евросоюз, транзит газа через украину