В Energocom оценили затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе
Energocom: Молдавия в январе потратила на закупку электроэнергии более €56 млн
© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Компания Energocom подсчитала, что за январь потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 56 миллионов евро.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
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"В январе 2025 года компания Energocom закупила в общей сложности около 434 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 129,7 евро/МВт-ч", - сообщает компания на своей странице в соцсети Facebook*.
Компания отмечает, что ей пришлось импортировать более 60% необходимого объема электроэнергии, чтобы покрыть потребление.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, с в воскресенье в жилые дома поступает тепло.
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