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В Energocom оценили затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе - РИА Новости, 02.02.2025
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18:21 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/energocom-1996909727.html
В Energocom оценили затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе
В Energocom оценили затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе - РИА Новости, 02.02.2025
В Energocom оценили затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе
Компания Energocom подсчитала, что за январь потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 56 миллионов евро. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T18:21:00+03:00
2025-02-02T18:21:00+03:00
жкх
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дорин речан
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газпром
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Компания Energocom подсчитала, что за январь потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 56 миллионов евро. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "В январе 2025 года компания Energocom закупила в общей сложности около 434 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 129,7 евро/МВт-ч", - сообщает компания на своей странице в соцсети Facebook*.Компания отмечает, что ей пришлось импортировать более 60% необходимого объема электроэнергии, чтобы покрыть потребление. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, с в воскресенье в жилые дома поступает тепло.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html
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жкх, молдавия, днестр, кишинев, дорин речан, facebook, газпром, евросоюз, транзит газа через украину
ЖКХ, Молдавия, Днестр, Кишинев, Дорин Речан, Facebook, Газпром, Евросоюз, транзит газа через Украину
В Energocom оценили затраты Молдавии на закупку электроэнергии в январе

Energocom: Молдавия в январе потратила на закупку электроэнергии более €56 млн

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Компания Energocom подсчитала, что за январь потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 56 миллионов евро.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Глава ПМР назвал первопричину энергокризиса
1 февраля, 19:58
«
"В январе 2025 года компания Energocom закупила в общей сложности около 434 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 129,7 евро/МВт-ч", - сообщает компания на своей странице в соцсети Facebook*.
Компания отмечает, что ей пришлось импортировать более 60% необходимого объема электроэнергии, чтобы покрыть потребление.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, с в воскресенье в жилые дома поступает тепло.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии
19 января, 16:53
 
ЖКХМолдавияДнестрКишиневДорин РечанFacebookГазпромЕвросоюзтранзит газа через Украину
 
 
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