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Депутат назвал погибшего Ефремова командиром с большой буквы - РИА Новости, 02.02.2025
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21:42 02.02.2025 (обновлено: 22:59 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/efremov-1996926349.html
Депутат назвал погибшего Ефремова командиром с большой буквы
Депутат назвал погибшего Ефремова командиром с большой буквы - РИА Новости, 02.02.2025
Депутат назвал погибшего Ефремова командиром с большой буквы
Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был командиром с "большой буквы", храбрым и... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:42:00+03:00
2025-02-02T22:59:00+03:00
курская область
россия
брянская область
сергей ефремов
владимир путин
олег кожемяко
вооруженные силы украины
госдума рф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был командиром с "большой буквы", храбрым и всегда помогал своим бойцам, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Командир с "большой буквы": храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек был... На боевых позициях помогал своим ребятам... Большая потеря и для Приморского края, и отряда "Тигр". Большая потеря, даже слов нет", - сказал Тарабарин, добавив, что часто общался с Ефремовым. Депутат также уточнил агентству, что Ефремов был среди тех, кто подписал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента России Владимира Путина. О том, что морпехи и бойцы отряда "Тигр" подписали копию своего знамени в перерывах между боями в Курской области, Тарабарин рассказывал РИА Новости в декабре 2024 года."Ефремов вместе со своими бойцами подписывал копию знамени", - сообщил собеседник агентства.Ранее Тарабарин рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250202/svo-1996913700.html
https://ria.ru/20250202/efremov-1996901806.html
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курская область, россия, брянская область, сергей ефремов, владимир путин, олег кожемяко, вооруженные силы украины, госдума рф
Курская область, Россия, Брянская область, Сергей Ефремов, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Депутат назвал погибшего Ефремова командиром с большой буквы

Тарабарин: погибший в Курской области Ефремов был командиром с большой буквы

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был командиром с "большой буквы", храбрым и всегда помогал своим бойцам, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Кадры с камеры GoPro Ефремова, погибшего при возвращении с боевого задания - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Опубликованы кадры работы погибшего в зоне СВО вице-губернатора Приморья
Вчера, 18:58
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"Командир с "большой буквы": храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек был... На боевых позициях помогал своим ребятам... Большая потеря и для Приморского края, и отряда "Тигр". Большая потеря, даже слов нет", - сказал Тарабарин, добавив, что часто общался с Ефремовым.
Депутат также уточнил агентству, что Ефремов был среди тех, кто подписал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента России Владимира Путина. О том, что морпехи и бойцы отряда "Тигр" подписали копию своего знамени в перерывах между боями в Курской области, Тарабарин рассказывал РИА Новости в декабре 2024 года.
"Ефремов вместе со своими бойцами подписывал копию знамени", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Тарабарин рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Кожемяко рассказал о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове
Вчера, 16:36
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова в Курской области
Вчера, 20:49
 
Курская областьРоссияБрянская областьСергей ЕфремовВладимир ПутинОлег КожемякоВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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