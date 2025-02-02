Рейтинг@Mail.ru
В Минвостоке рассказали о погибшем в Курской области Ефремове - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/efremov-1996914643.html
В Минвостоке рассказали о погибшем в Курской области Ефремове
В Минвостоке рассказали о погибшем в Курской области Ефремове - РИА Новости, 02.02.2025
В Минвостоке рассказали о погибшем в Курской области Ефремове
Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов участвовал в самых жестких боевых операциях, его уважали и любили бойцы отряда "Тигра" и... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:07:00+03:00
2025-02-02T19:07:00+03:00
курская область
россия
дальний восток
сергей ефремов
владимир путин
олег кожемяко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966735691_0:79:891:580_1920x0_80_0_0_2671ed0e246755e6b74f1834c7f2c192.png
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов участвовал в самых жестких боевых операциях, его уважали и любили бойцы отряда "Тигра" и руководство, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Сергей ушел воевать в зрелом возрасте - в этом году ему исполнилось бы 52. Был командиром-штурмовиком, участвовал в самых жестких операциях. Его уважали и любили и бойцы "Тигра", и матери солдат, и руководство", - говорится в Telegram-канале министерства. По информации ведомства, у Ефремова осталось четверо детей. "Вечная слава и вечная память герою, это был настоящий боец и светлый человек. Его будет помнить не только Приморье, но и вся страна", - отмечается в сообщении. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250202/svo-1996913700.html
https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html
https://ria.ru/20250202/efremov-1996901806.html
курская область
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966735691_43:0:819:582_1920x0_80_0_0_89f311ff566fdb20d80f5607650144f2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, дальний восток, сергей ефремов, владимир путин, олег кожемяко, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Дальний Восток, Сергей Ефремов, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины
В Минвостоке рассказали о погибшем в Курской области Ефремове

Минвосток: погибший на СВО Ефремов участвовал в самых жестких боевых операциях

© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округаВице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов участвовал в самых жестких боевых операциях, его уважали и любили бойцы отряда "Тигра" и руководство, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Кадры с камеры GoPro Ефремова, погибшего при возвращении с боевого задания - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Опубликованы кадры работы погибшего в зоне СВО вице-губернатора Приморья
Вчера, 18:58
«
"Сергей ушел воевать в зрелом возрасте - в этом году ему исполнилось бы 52. Был командиром-штурмовиком, участвовал в самых жестких операциях. Его уважали и любили и бойцы "Тигра", и матери солдат, и руководство", - говорится в Telegram-канале министерства.
По информации ведомства, у Ефремова осталось четверо детей.
"Вечная слава и вечная память герою, это был настоящий боец и светлый человек. Его будет помнить не только Приморье, но и вся страна", - отмечается в сообщении.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО
Вчера, 17:42
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Кожемяко рассказал о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове
Вчера, 16:36
 
Курская областьРоссияДальний ВостокСергей ЕфремовВладимир ПутинОлег КожемякоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала