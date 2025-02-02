https://ria.ru/20250202/efremov-1996914643.html

В Минвостоке рассказали о погибшем в Курской области Ефремове

В Минвостоке рассказали о погибшем в Курской области Ефремове - РИА Новости, 02.02.2025

В Минвостоке рассказали о погибшем в Курской области Ефремове

Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов участвовал в самых жестких боевых операциях, его уважали и любили бойцы отряда "Тигра" и... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T19:07:00+03:00

2025-02-02T19:07:00+03:00

2025-02-02T19:07:00+03:00

курская область

россия

дальний восток

сергей ефремов

владимир путин

олег кожемяко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов участвовал в самых жестких боевых операциях, его уважали и любили бойцы отряда "Тигра" и руководство, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Сергей ушел воевать в зрелом возрасте - в этом году ему исполнилось бы 52. Был командиром-штурмовиком, участвовал в самых жестких операциях. Его уважали и любили и бойцы "Тигра", и матери солдат, и руководство", - говорится в Telegram-канале министерства. По информации ведомства, у Ефремова осталось четверо детей. "Вечная слава и вечная память герою, это был настоящий боец и светлый человек. Его будет помнить не только Приморье, но и вся страна", - отмечается в сообщении. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250202/svo-1996913700.html

https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html

https://ria.ru/20250202/efremov-1996901806.html

курская область

россия

дальний восток

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, дальний восток, сергей ефремов, владимир путин, олег кожемяко, вооруженные силы украины