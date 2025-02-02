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Ефимов: в рамках КРТ кинопарк "Москино" расширят на 142 гектара - РИА Новости, 02.02.2025
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12:10 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/efimov-1996850693.html
Ефимов: в рамках КРТ кинопарк "Москино" расширят на 142 гектара
Ефимов: в рамках КРТ кинопарк "Москино" расширят на 142 гектара - РИА Новости, 02.02.2025
Ефимов: в рамках КРТ кинопарк "Москино" расширят на 142 гектара
В Новой Москве в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на 142 гектара будет расширена территория кинопарка "Москино", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:10:00+03:00
2025-02-02T12:10:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Новой Москве в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на 142 гектара будет расширена территория кинопарка "Москино", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город назначил оператора для реорганизации участков в районе Троицк общей площадью свыше 142 гектаров по программе комплексного развития территорий. Они предназначены для расширения кинопарка "Москино". Так, здесь появятся павильоны и стационарные площадки для проведения киносъемок и организации различных мероприятий", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Сами участки располагаются рядом с деревней Юрово, возле Калужского шоссе.По данным главы департамента городского имущества Максима Гамана, один из проектов охватывает 24 участка площадью от 0,01 до 80,86 гектара. Там планируется создание павильонов, конструкции и декорации для съемок, а также открытых фестивальных и концертных площадок.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, число проектов КРТ за прошлый год увеличилось в 1,6 раза. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в рамках КРТ кинопарк "Москино" расширят на 142 гектара

Ефимов: в рамках проекта КРТ кинопарк "Москино" ждет расширение на 142 гектара

© Комплекс градостроительной политики и строительства Москвазаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства Москва
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Новой Москве в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на 142 гектара будет расширена территория кинопарка "Москино", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город назначил оператора для реорганизации участков в районе Троицк общей площадью свыше 142 гектаров по программе комплексного развития территорий. Они предназначены для расширения кинопарка "Москино". Так, здесь появятся павильоны и стационарные площадки для проведения киносъемок и организации различных мероприятий", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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31 января, 16:14
Сами участки располагаются рядом с деревней Юрово, возле Калужского шоссе.
По данным главы департамента городского имущества Максима Гамана, один из проектов охватывает 24 участка площадью от 0,01 до 80,86 гектара. Там планируется создание павильонов, конструкции и декорации для съемок, а также открытых фестивальных и концертных площадок.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, число проектов КРТ за прошлый год увеличилось в 1,6 раза. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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