https://ria.ru/20250202/efimov-1996850395.html
Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы инвестор возведет новую школу
Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы инвестор возведет новую школу - РИА Новости, 02.02.2025
Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы инвестор возведет новую школу
В рамках масштабного инвестиционного проекта в Молжаниновском районе Москвы появится новая школа, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:17:00+03:00
2025-02-02T13:17:00+03:00
2025-02-02T13:17:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта в Молжаниновском районе Москвы появится новая школа, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На севере столицы на участке площадью 141 гектар возводится крупный квартал "Молжаниново". Там планируется построить около одного миллиона квадратных метров жилья, восемь детских садов, четыре школы, объекты коммерческой инфраструктуры. Кроме того, создадут общественные пространства и благоустроенные рекреационные зоны. Для строительства школы на 1575 мест инвестору без проведения торгов выделен земельный участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Девелопером проекта является компания "Самолет", договор аренды с которой заключен на пять лет.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что образовательное учреждение, состоящее из двух функциональных блоков, появится рядом со станцией "Новоподрезково" МЦД-3. Северное крыло займут младшие классы, южное – старшие.Как ранее сообщал столичный мэр Сергей Собянин, с 2022 года в городе бизнесу без торгов предоставлено около 700 гектаров земли под реализацию масштабных инвестиционных проектов."Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
https://ria.ru/20250201/efimov-1996744429.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы инвестор возведет новую школу
Ефимов: в Молжаниновском районе Москвы будет построена новая школа
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта в Молжаниновском районе Москвы появится новая школа, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На севере столицы на участке площадью 141 гектар возводится крупный квартал "Молжаниново". Там планируется построить около одного миллиона квадратных метров жилья, восемь детских садов, четыре школы, объекты коммерческой инфраструктуры. Кроме того, создадут общественные пространства и благоустроенные рекреационные зоны. Для строительства школы на 1575 мест инвестору без проведения торгов выделен земельный участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Девелопером проекта является компания "Самолет", договор аренды с которой заключен на пять лет.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что образовательное учреждение, состоящее из двух функциональных блоков, появится рядом со станцией "Новоподрезково" МЦД-3. Северное крыло займут младшие классы, южное – старшие.
Как ранее сообщал столичный мэр Сергей Собянин, с 2022 года в городе бизнесу без торгов предоставлено около 700 гектаров земли под реализацию масштабных инвестиционных проектов.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.