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Число погибших в ДТП в Тюменской области увеличилось до четырех - РИА Новости, 02.02.2025
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19:30 02.02.2025 (обновлено: 20:36 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/dtp-1996916421.html
Число погибших в ДТП в Тюменской области увеличилось до четырех
Число погибших в ДТП в Тюменской области увеличилось до четырех - РИА Новости, 02.02.2025
Число погибших в ДТП в Тюменской области увеличилось до четырех
Число погибших в результате столкновения трех автомашин у деревни Каменки в Тюменском районе увеличилось до четырех, от полученных травм скончалась девочка... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:30:00+03:00
2025-02-02T20:36:00+03:00
происшествия
каменка
тюменский район
гибдд мвд рф
авто
дтп
россия
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ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. Число погибших в результате столкновения трех автомашин у деревни Каменки в Тюменском районе увеличилось до четырех, от полученных травм скончалась девочка примерно 9-12 лет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. Ранее ведомство сообщало, что при столкновении трех автомобилей на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области погибли двое взрослых и ребенок, еще шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали. "Скончалась еще одна девочка в возрасте примерно 9-12 лет. Девочка ехала в автомобиле "Шевроле" со своей семьей. Погибли родители и две их дочери. Третья дочь доставлена в больницу с тяжелыми ранениями", - говорится в сообщении. По уточненным данным ГАИ, в воскресенье вечером на 28-м километре автодороги Тюмень-Каменка столкнулись Chevrolet Aveo, "Лада" и Ford. Предварительно, автомобиль Chevrolet, в котором находилась семья с тремя детьми из Тюмени, выехал на встречную полосу. Погибли водитель, его жена, восьмилетняя дочь и дочь примерно 9-12 лет. Еще шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы. В остальных машинах ехали жители Свердловской области. Из-за ДТП движение на данном участке трассы полностью перекрыто, объезд возможен по дороге Кулаково-Каменка. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники дорожно-патрульной службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20250202/priamurja-1996893763.html
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происшествия, каменка, тюменский район, гибдд мвд рф, авто, дтп, россия, тюменская область
Происшествия, Каменка, Тюменский район, ГИБДД МВД РФ, Авто, ДТП, Россия, Тюменская область
Число погибших в ДТП в Тюменской области увеличилось до четырех

Число погибших при столкновении трех авто в Тюменской области выросло до четырех

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Тюменской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. Число погибших в результате столкновения трех автомашин у деревни Каменки в Тюменском районе увеличилось до четырех, от полученных травм скончалась девочка примерно 9-12 лет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
Ранее ведомство сообщало, что при столкновении трех автомобилей на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области погибли двое взрослых и ребенок, еще шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали.
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"Скончалась еще одна девочка в возрасте примерно 9-12 лет. Девочка ехала в автомобиле "Шевроле" со своей семьей. Погибли родители и две их дочери. Третья дочь доставлена в больницу с тяжелыми ранениями", - говорится в сообщении.
По уточненным данным ГАИ, в воскресенье вечером на 28-м километре автодороги Тюмень-Каменка столкнулись Chevrolet Aveo, "Лада" и Ford. Предварительно, автомобиль Chevrolet, в котором находилась семья с тремя детьми из Тюмени, выехал на встречную полосу. Погибли водитель, его жена, восьмилетняя дочь и дочь примерно 9-12 лет. Еще шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы. В остальных машинах ехали жители Свердловской области.
Из-за ДТП движение на данном участке трассы полностью перекрыто, объезд возможен по дороге Кулаково-Каменка. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники дорожно-патрульной службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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