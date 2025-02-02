Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ВСУ боятся возможного прекращения огня - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 02.02.2025 (обновлено: 17:06 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/cnn-1996877966.html
СМИ: в ВСУ боятся возможного прекращения огня
СМИ: в ВСУ боятся возможного прекращения огня - РИА Новости, 02.02.2025
СМИ: в ВСУ боятся возможного прекращения огня
Военнослужащие Вооруженных сил Украины боятся возможного прекращения огня, которое может для них обернуться катастрофой, сообщает CNN со ссылкой на признания... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:08:00+03:00
2025-02-02T17:06:00+03:00
россия
в мире
киев
дмитрий песков
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b0a90424df15bc560827d4aef85b749b.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины боятся возможного прекращения огня, которое может для них обернуться катастрофой, сообщает CNN со ссылкой на признания украинских солдат."Если сейчас наступит прекращение огня, то нам станет только лишь хуже", — заявил журналистам украинский военный.Как писала газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года подчеркнул, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
https://ria.ru/20250202/alaudinov-1996870378.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_4e07dac30699c870e46b37e461851bff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, киев, дмитрий песков, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Россия, В мире, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: в ВСУ боятся возможного прекращения огня

CNN: ВСУ боятся прекращения огня, которое может стать катастрофой для Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины боятся возможного прекращения огня, которое может для них обернуться катастрофой, сообщает CNN со ссылкой на признания украинских солдат.
«
"Если сейчас наступит прекращение огня, то нам станет только лишь хуже", — заявил журналистам украинский военный.
Как писала газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года подчеркнул, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи
Вчера, 10:41
 
РоссияВ миреКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала