https://ria.ru/20250202/cnn-1996877966.html

СМИ: в ВСУ боятся возможного прекращения огня

СМИ: в ВСУ боятся возможного прекращения огня - РИА Новости, 02.02.2025

СМИ: в ВСУ боятся возможного прекращения огня

Военнослужащие Вооруженных сил Украины боятся возможного прекращения огня, которое может для них обернуться катастрофой, сообщает CNN со ссылкой на признания... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:08:00+03:00

2025-02-02T12:08:00+03:00

2025-02-02T17:06:00+03:00

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владимир путин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины боятся возможного прекращения огня, которое может для них обернуться катастрофой, сообщает CNN со ссылкой на признания украинских солдат."Если сейчас наступит прекращение огня, то нам станет только лишь хуже", — заявил журналистам украинский военный.Как писала газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года подчеркнул, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.

https://ria.ru/20250202/alaudinov-1996870378.html

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россия, в мире, киев, дмитрий песков, владимир путин, украина, вооруженные силы украины