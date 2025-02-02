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Байден разозлил Минюст смягчением наказания заключенным, пишет WSJ - РИА Новости, 02.02.2025
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17:31 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/bajden-1996905865.html
Байден разозлил Минюст смягчением наказания заключенным, пишет WSJ
Байден разозлил Минюст смягчением наказания заключенным, пишет WSJ - РИА Новости, 02.02.2025
Байден разозлил Минюст смягчением наказания заключенным, пишет WSJ
Бывший президент США Джо Байден, смягчив в конце своего срока наказания ряду заключенных, разозлил сотрудников министерства юстиции, которые считают, что многие РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T17:31:00+03:00
2025-02-02T17:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, смягчив в конце своего срока наказания ряду заключенных, разозлил сотрудников министерства юстиции, которые считают, что многие осужденные не заслуживали таких послаблений, сообщает газета Wall Street Journal. В январе Белый дом незадолго до инаугурации нового президента Дональда Трампа сообщил, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления. Газета, ссылаясь на письмо прокурора по помилованиям Элизабет Ойер прокурорам по всей стране от 18 января в ответ на жалобы и вопросы по поводу смягчения наказания некоторым людям отмечает, что лишь 258 человек из этого списка Байдена получили соответствующие рекомендации от минюста. "(В списке Байдена оказались - ред.) лица, совершавшие в прошлом акты насилия, которые в противном случае не соответствовали бы стандартам министерства для получения рекомендации о снисхождении... Хотя я твердо верю в возможность второго шанса посредством снисхождения, процесс, с помощью которого были осуществлены вчерашние действия, - это не то, на что мы надеялись и за что выступали... Как я понимаю, некоторые решения о снисхождении очень расстраивают", - цитирует газета письмо Ойер. Бывший чиновник Белого дома, знакомый с деталями принятия решения о смягчении наказаний, сообщил изданию, что администрация была намерена принять систематический подход к устранению различий в том, как выносятся приговоры по делам о наркотиках. По его словам, команда Белого дома исключила из списка лиц с высоким риском рецидивизма, а также тех, кто использовал огнестрельное оружие в преступлениях, связанных с наркотиками, или же участвовал в других грубых нарушениях, как, например, продажа наркотиков возле школ. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, сменив на этом посту Байдена.
https://ria.ru/20250129/bajden-1996050929.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995058727.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден разозлил Минюст смягчением наказания заключенным, пишет WSJ

WSJ: Байден разозлил сотрудников своего Минюста, смягчив наказания заключенным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, смягчив в конце своего срока наказания ряду заключенных, разозлил сотрудников министерства юстиции, которые считают, что многие осужденные не заслуживали таких послаблений, сообщает газета Wall Street Journal.
В январе Белый дом незадолго до инаугурации нового президента Дональда Трампа сообщил, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления. Газета, ссылаясь на письмо прокурора по помилованиям Элизабет Ойер прокурорам по всей стране от 18 января в ответ на жалобы и вопросы по поводу смягчения наказания некоторым людям отмечает, что лишь 258 человек из этого списка Байдена получили соответствующие рекомендации от минюста.
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"(В списке Байдена оказались - ред.) лица, совершавшие в прошлом акты насилия, которые в противном случае не соответствовали бы стандартам министерства для получения рекомендации о снисхождении... Хотя я твердо верю в возможность второго шанса посредством снисхождения, процесс, с помощью которого были осуществлены вчерашние действия, - это не то, на что мы надеялись и за что выступали... Как я понимаю, некоторые решения о снисхождении очень расстраивают", - цитирует газета письмо Ойер.
Бывший чиновник Белого дома, знакомый с деталями принятия решения о смягчении наказаний, сообщил изданию, что администрация была намерена принять систематический подход к устранению различий в том, как выносятся приговоры по делам о наркотиках. По его словам, команда Белого дома исключила из списка лиц с высоким риском рецидивизма, а также тех, кто использовал огнестрельное оружие в преступлениях, связанных с наркотиками, или же участвовал в других грубых нарушениях, как, например, продажа наркотиков возле школ.
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, сменив на этом посту Байдена.
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