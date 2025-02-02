https://ria.ru/20250202/bajden-1996905865.html

Байден разозлил Минюст смягчением наказания заключенным, пишет WSJ

Байден разозлил Минюст смягчением наказания заключенным, пишет WSJ - РИА Новости, 02.02.2025

Байден разозлил Минюст смягчением наказания заключенным, пишет WSJ

Бывший президент США Джо Байден, смягчив в конце своего срока наказания ряду заключенных, разозлил сотрудников министерства юстиции, которые считают, что многие РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T17:31:00+03:00

2025-02-02T17:31:00+03:00

2025-02-02T17:31:00+03:00

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e1a66a4ed0dbe28bf353c20091a9f2.jpg

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, смягчив в конце своего срока наказания ряду заключенных, разозлил сотрудников министерства юстиции, которые считают, что многие осужденные не заслуживали таких послаблений, сообщает газета Wall Street Journal. В январе Белый дом незадолго до инаугурации нового президента Дональда Трампа сообщил, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления. Газета, ссылаясь на письмо прокурора по помилованиям Элизабет Ойер прокурорам по всей стране от 18 января в ответ на жалобы и вопросы по поводу смягчения наказания некоторым людям отмечает, что лишь 258 человек из этого списка Байдена получили соответствующие рекомендации от минюста. "(В списке Байдена оказались - ред.) лица, совершавшие в прошлом акты насилия, которые в противном случае не соответствовали бы стандартам министерства для получения рекомендации о снисхождении... Хотя я твердо верю в возможность второго шанса посредством снисхождения, процесс, с помощью которого были осуществлены вчерашние действия, - это не то, на что мы надеялись и за что выступали... Как я понимаю, некоторые решения о снисхождении очень расстраивают", - цитирует газета письмо Ойер. Бывший чиновник Белого дома, знакомый с деталями принятия решения о смягчении наказаний, сообщил изданию, что администрация была намерена принять систематический подход к устранению различий в том, как выносятся приговоры по делам о наркотиках. По его словам, команда Белого дома исключила из списка лиц с высоким риском рецидивизма, а также тех, кто использовал огнестрельное оружие в преступлениях, связанных с наркотиками, или же участвовал в других грубых нарушениях, как, например, продажа наркотиков возле школ. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, сменив на этом посту Байдена.

https://ria.ru/20250129/bajden-1996050929.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995058727.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп