https://ria.ru/20250202/aravija-1996915141.html

Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии

Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии - РИА Новости, 02.02.2025

Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии

Руководство Саудовской Аравии выразило готовность поддержать Сирию в процессе восстановления государства с сохранением целостности страны, заявил президент... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T19:12:00+03:00

2025-02-02T19:12:00+03:00

2025-02-02T19:12:00+03:00

в мире

сирия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

ахмед аш-шараа

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988913179_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c650c2df8067af1ced44cd1e67f1dc32.jpg

БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии выразило готовность поддержать Сирию в процессе восстановления государства с сохранением целостности страны, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, посетивший Эр-Рияд в рамках своего первого зарубежного визита в должности главы государства. "Сегодня мы провели длительное совещание, на котором ощутили и услышали искреннее стремление поддержать Сирию в построении ее будущего, а также стремление поддержать волю сирийского народа и единство и целостность его земель",- приводятся слова аш-Шараа в Telegram-канале министерства информации Сирии По словам аш-Шараа, в ходе переговоров были затронуты вопросы сотрудничества во всех сферах, особенно в гуманитарной и экономической. Стороны обсудили расширенные планы на будущее в областях энергетики и технологий, образования и здравоохранения, чтобы добиться настоящего партнерства, направленного на поддержание мира и стабильности во всем регионе и улучшение экономического положения сирийского народа. "Это в дополнение к продолжению политического и дипломатического сотрудничества для укрепления роли Сирии в арабских и международных вопросах, особенно после дискуссий, проведенных в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в прошлом месяце",- добавил аш-Шараа. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани). 29 января он был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.

https://ria.ru/20250130/siriya-1996508314.html

https://ria.ru/20250129/peskov-1996080536.html

сирия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, саудовская аравия, эр-рияд (город), ахмед аш-шараа, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024