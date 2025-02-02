Рейтинг@Mail.ru
Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/aravija-1996915141.html
Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии
Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии - РИА Новости, 02.02.2025
Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии
Руководство Саудовской Аравии выразило готовность поддержать Сирию в процессе восстановления государства с сохранением целостности страны, заявил президент... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:12:00+03:00
2025-02-02T19:12:00+03:00
в мире
сирия
саудовская аравия
эр-рияд (город)
ахмед аш-шараа
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988913179_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c650c2df8067af1ced44cd1e67f1dc32.jpg
БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии выразило готовность поддержать Сирию в процессе восстановления государства с сохранением целостности страны, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, посетивший Эр-Рияд в рамках своего первого зарубежного визита в должности главы государства. "Сегодня мы провели длительное совещание, на котором ощутили и услышали искреннее стремление поддержать Сирию в построении ее будущего, а также стремление поддержать волю сирийского народа и единство и целостность его земель",- приводятся слова аш-Шараа в Telegram-канале министерства информации Сирии По словам аш-Шараа, в ходе переговоров были затронуты вопросы сотрудничества во всех сферах, особенно в гуманитарной и экономической. Стороны обсудили расширенные планы на будущее в областях энергетики и технологий, образования и здравоохранения, чтобы добиться настоящего партнерства, направленного на поддержание мира и стабильности во всем регионе и улучшение экономического положения сирийского народа. "Это в дополнение к продолжению политического и дипломатического сотрудничества для укрепления роли Сирии в арабских и международных вопросах, особенно после дискуссий, проведенных в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в прошлом месяце",- добавил аш-Шараа. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани). 29 января он был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.
https://ria.ru/20250130/siriya-1996508314.html
https://ria.ru/20250129/peskov-1996080536.html
сирия
саудовская аравия
эр-рияд (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988913179_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b1d7215c30e27d0180a91e0337fcda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, саудовская аравия, эр-рияд (город), ахмед аш-шараа, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Ахмед аш-Шараа, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии

Аш-Шараа: Саудовская Аравия готова поддержать Сирию в восстановлении страны

© AP Photo / Hussein MallaБоец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии выразило готовность поддержать Сирию в процессе восстановления государства с сохранением целостности страны, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, посетивший Эр-Рияд в рамках своего первого зарубежного визита в должности главы государства.
«
"Сегодня мы провели длительное совещание, на котором ощутили и услышали искреннее стремление поддержать Сирию в построении ее будущего, а также стремление поддержать волю сирийского народа и единство и целостность его земель",- приводятся слова аш-Шараа в Telegram-канале министерства информации Сирии
Ахмад Аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Сирия создаст правительство, включающее все слои обществ, заявил аш-Шараа
30 января, 23:36
По словам аш-Шараа, в ходе переговоров были затронуты вопросы сотрудничества во всех сферах, особенно в гуманитарной и экономической. Стороны обсудили расширенные планы на будущее в областях энергетики и технологий, образования и здравоохранения, чтобы добиться настоящего партнерства, направленного на поддержание мира и стабильности во всем регионе и улучшение экономического положения сирийского народа.
"Это в дополнение к продолжению политического и дипломатического сотрудничества для укрепления роли Сирии в арабских и международных вопросах, особенно после дискуссий, проведенных в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в прошлом месяце",- добавил аш-Шараа.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани). 29 января он был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Кремле оставили без комментария сообщения о требованиях Дамаска к Москве
29 января, 12:14
 
В миреСирияСаудовская АравияЭр-Рияд (город)Ахмед аш-ШарааБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала