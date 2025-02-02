Эр-Рияд выразил готовность поддержать восстановление Сирии
Аш-Шараа: Саудовская Аравия готова поддержать Сирию в восстановлении страны
© AP Photo / Hussein MallaБоец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии выразило готовность поддержать Сирию в процессе восстановления государства с сохранением целостности страны, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, посетивший Эр-Рияд в рамках своего первого зарубежного визита в должности главы государства.
«
"Сегодня мы провели длительное совещание, на котором ощутили и услышали искреннее стремление поддержать Сирию в построении ее будущего, а также стремление поддержать волю сирийского народа и единство и целостность его земель",- приводятся слова аш-Шараа в Telegram-канале министерства информации Сирии
По словам аш-Шараа, в ходе переговоров были затронуты вопросы сотрудничества во всех сферах, особенно в гуманитарной и экономической. Стороны обсудили расширенные планы на будущее в областях энергетики и технологий, образования и здравоохранения, чтобы добиться настоящего партнерства, направленного на поддержание мира и стабильности во всем регионе и улучшение экономического положения сирийского народа.
"Это в дополнение к продолжению политического и дипломатического сотрудничества для укрепления роли Сирии в арабских и международных вопросах, особенно после дискуссий, проведенных в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в прошлом месяце",- добавил аш-Шараа.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани). 29 января он был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.