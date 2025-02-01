https://ria.ru/20250201/zalozhniki-1996761986.html

ЦАХАЛ подтвердила передачу двух заложников ХАМАС Красному Кресту

ЦАХАЛ подтвердила передачу двух заложников ХАМАС Красному Кресту - РИА Новости, 01.02.2025

ЦАХАЛ подтвердила передачу двух заложников ХАМАС Красному Кресту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что палестинское движение ХАМАС передало двоих израильских заложников представителям Красного Креста, они... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:56:00+03:00

2025-02-01T09:56:00+03:00

2025-02-01T10:02:00+03:00

в мире

хамас

красный крест

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что палестинское движение ХАМАС передало двоих израильских заложников представителям Красного Креста, они направляются к силам ЦАХАЛ в секторе Газа."Согласно информации, полученной от Красного Креста, два заложника были переданы им и находятся на пути к силам ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля – ред.) в секторе Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.В субботу Израиль освободит 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, в рамках первого этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС в свою очередь отпустит на свободу еще трех израильских заложников: Офера Кальдерона, Шмуэля Кита Сигала и Ярдена Бибаса.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250131/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250130/zaklyuchennye-1996477959.html

https://ria.ru/20250131/netanjahu-1996598162.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хамас, красный крест, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024