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ЦАХАЛ подтвердила передачу двух заложников ХАМАС Красному Кресту - РИА Новости, 01.02.2025
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09:56 01.02.2025 (обновлено: 10:02 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/zalozhniki-1996761986.html
ЦАХАЛ подтвердила передачу двух заложников ХАМАС Красному Кресту
ЦАХАЛ подтвердила передачу двух заложников ХАМАС Красному Кресту - РИА Новости, 01.02.2025
ЦАХАЛ подтвердила передачу двух заложников ХАМАС Красному Кресту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что палестинское движение ХАМАС передало двоих израильских заложников представителям Красного Креста, они... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:56:00+03:00
2025-02-01T10:02:00+03:00
в мире
хамас
красный крест
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что палестинское движение ХАМАС передало двоих израильских заложников представителям Красного Креста, они направляются к силам ЦАХАЛ в секторе Газа."Согласно информации, полученной от Красного Креста, два заложника были переданы им и находятся на пути к силам ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля – ред.) в секторе Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.В субботу Израиль освободит 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, в рамках первого этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС в свою очередь отпустит на свободу еще трех израильских заложников: Офера Кальдерона, Шмуэля Кита Сигала и Ярдена Бибаса.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250131/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250130/zaklyuchennye-1996477959.html
https://ria.ru/20250131/netanjahu-1996598162.html
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в мире, хамас, красный крест, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, ХАМАС, Красный Крест, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ подтвердила передачу двух заложников ХАМАС Красному Кресту

ЦАХАЛ подтвердила передачу ХАМАС двух израильских заложников Красному Кресту

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что палестинское движение ХАМАС передало двоих израильских заложников представителям Красного Креста, они направляются к силам ЦАХАЛ в секторе Газа.
"Согласно информации, полученной от Красного Креста, два заложника были переданы им и находятся на пути к силам ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля – ред.) в секторе Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В субботу Израиль освободит 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением, в рамках первого этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС в свою очередь отпустит на свободу еще трех израильских заложников: Офера Кальдерона, Шмуэля Кита Сигала и Ярдена Бибаса.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Израиль освободил третью партию палестинских заключенных
30 января, 19:24
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС
Вчера, 12:59
 
В миреХАМАСКрасный КрестОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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