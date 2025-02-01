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ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД - РИА Новости, 01.02.2025
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11:17 01.02.2025 (обновлено: 12:20 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/zakharova-1996768301.html
ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД
ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД - РИА Новости, 01.02.2025
ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД
Берлин увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида народов Советского Союза, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:17:00+03:00
2025-02-01T12:20:00+03:00
германия
ленинград
берлин (город)
великая отечественная война (1941-1945)
мария захарова
в мире
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Берлин увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида народов Советского Союза, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Власти ФРГ последовательно и целенаправленно увиливают от признания очевидного для всего мирового сообщества исторического факта того, что блокада Ленинграда и другие преступления против человечности, совершенные нацистами в СССР в годы войны, были не чем иным, как беспрецедентными по степени зверства актами геноцида народов Советского Союза", — сказала собеседница агентства.Захарова отметила, что Берлин пытается укрыться за обтекаемыми формулировками о "страшных злодеяниях" и "страданиях"."Мы все это уже слышали и читали неоднократно. Если МИД Германии надеется таким образом просто замотать и замолчать вопрос о признании Германией геноцида народов СССР, то спешим заверить наших немецких контрагентов в том, что сделать это им не удастся", — пояснила дипломат.По ее словам, для России восстановление исторической справедливости в этом вопросе — принципиальная задача.Кроме того, официальный представитель МИД призвала Берлин распространить компенсационные выплаты на всех живых ленинградцев времен блокады, а не на отдельные категории."Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам — нет?" — задалась вопросом Захарова.Дипломат подчеркнула, что Россия считает такую политику ФРГ дискриминационной и не отступит от своих требований.Захарова напомнила, что Берлин ссылается на "гуманитарный жест", когда немецкое правительство в 2019 году выделило десять миллионов евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга. Это произошло в тот момент, когда Москва уже годами призывала распространить компенсационные выплаты на всех ленинградцев."Дело здесь не в деньгах, а, как и в случае с вопросом о признании геноцида народов СССР, в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости", — добавила она.Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022-го признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.
https://ria.ru/20250201/beglov-1996757278.html
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германия, ленинград, берлин (город), великая отечественная война (1941-1945), мария захарова, в мире, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Германия, Ленинград, Берлин (город), Великая Отечественная война (1941-1945), Мария Захарова, В мире, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД

Захарова: Берлин увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУчастники церемонии возложения цветов по случаю годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Участники церемонии возложения цветов по случаю годовщины освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники церемонии возложения цветов по случаю годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Берлин увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида народов Советского Союза, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Власти ФРГ последовательно и целенаправленно увиливают от признания очевидного для всего мирового сообщества исторического факта того, что блокада Ленинграда и другие преступления против человечности, совершенные нацистами в СССР в годы войны, были не чем иным, как беспрецедентными по степени зверства актами геноцида народов Советского Союза", — сказала собеседница агентства.
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В апреле пришлого года МИД Германии проигнорировал запрос корреспондента РИА Новости относительно реакции на ноту посольства России в Берлине с требованием к властям ФРГ признать актами геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления против человечности, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны. В этом году немецкие дипломаты отреагировали на запрос агентства, но прямых ответов не дали.

Захарова отметила, что Берлин пытается укрыться за обтекаемыми формулировками о "страшных злодеяниях" и "страданиях".
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"Мы все это уже слышали и читали неоднократно. Если МИД Германии надеется таким образом просто замотать и замолчать вопрос о признании Германией геноцида народов СССР, то спешим заверить наших немецких контрагентов в том, что сделать это им не удастся", — пояснила дипломат.
По ее словам, для России восстановление исторической справедливости в этом вопросе — принципиальная задача.
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Кроме того, официальный представитель МИД призвала Берлин распространить компенсационные выплаты на всех живых ленинградцев времен блокады, а не на отдельные категории.
«
"Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам — нет?" — задалась вопросом Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Россия считает такую политику ФРГ дискриминационной и не отступит от своих требований.
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Захарова напомнила, что Берлин ссылается на "гуманитарный жест", когда немецкое правительство в 2019 году выделило десять миллионов евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга. Это произошло в тот момент, когда Москва уже годами призывала распространить компенсационные выплаты на всех ленинградцев.
«
"Дело здесь не в деньгах, а, как и в случае с вопросом о признании геноцида народов СССР, в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости", — добавила она.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022-го признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.
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ГерманияЛенинградБерлин (город)Великая Отечественная война (1941-1945)Мария ЗахароваВ миреСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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