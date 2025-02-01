https://ria.ru/20250201/zakharova-1996768301.html

ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД

ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД - РИА Новости, 01.02.2025

ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД

Берлин увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида народов Советского Союза, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:17:00+03:00

2025-02-01T11:17:00+03:00

2025-02-01T12:20:00+03:00

германия

ленинград

берлин (город)

великая отечественная война (1941-1945)

мария захарова

в мире

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Берлин увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида народов Советского Союза, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Власти ФРГ последовательно и целенаправленно увиливают от признания очевидного для всего мирового сообщества исторического факта того, что блокада Ленинграда и другие преступления против человечности, совершенные нацистами в СССР в годы войны, были не чем иным, как беспрецедентными по степени зверства актами геноцида народов Советского Союза", — сказала собеседница агентства.Захарова отметила, что Берлин пытается укрыться за обтекаемыми формулировками о "страшных злодеяниях" и "страданиях"."Мы все это уже слышали и читали неоднократно. Если МИД Германии надеется таким образом просто замотать и замолчать вопрос о признании Германией геноцида народов СССР, то спешим заверить наших немецких контрагентов в том, что сделать это им не удастся", — пояснила дипломат.По ее словам, для России восстановление исторической справедливости в этом вопросе — принципиальная задача.Кроме того, официальный представитель МИД призвала Берлин распространить компенсационные выплаты на всех живых ленинградцев времен блокады, а не на отдельные категории."Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам — нет?" — задалась вопросом Захарова.Дипломат подчеркнула, что Россия считает такую политику ФРГ дискриминационной и не отступит от своих требований.Захарова напомнила, что Берлин ссылается на "гуманитарный жест", когда немецкое правительство в 2019 году выделило десять миллионов евро на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга. Это произошло в тот момент, когда Москва уже годами призывала распространить компенсационные выплаты на всех ленинградцев."Дело здесь не в деньгах, а, как и в случае с вопросом о признании геноцида народов СССР, в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости", — добавила она.Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022-го признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.

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https://ria.ru/20240127/frg-1923839715.html

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германия

ленинград

берлин (город)

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Варвара Скокшина

германия, ленинград, берлин (город), великая отечественная война (1941-1945), мария захарова, в мире, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)