ВСУ за сутки атаковали три района Белгородской области
Гладков: украинские военные за сутки атаковали три района Белгородской области
Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали три района Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 31 января. Атакам подверглись пять населенных пунктов. Было выпущено 8 снарядов, а также зафиксировано 10 атак с использованием беспилотников. Губернатор также сообщил, что в медицинское учреждение обратился мужчина, получивший травму в результате детонации дрона 30 января в селе Безлюдовка Шебекинского округа, госпитализация не потребовалась. За отчётный период повреждения выявлены в одном частном домовладении.
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"В Белгородском районе по посёлку Дубовое, сёлам Новая Деревня и Черемошное совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В селе Новая Деревня в результате удара беспилотника ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Грайворонском округе два населенных пункта обстреляны 8 боеприпасами. Над Губкинским округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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