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ВСУ за сутки атаковали три района Белгородской области - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/vsu-1996767755.html
ВСУ за сутки атаковали три района Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали три района Белгородской области - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ за сутки атаковали три района Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали три района Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:14:00+03:00
2025-02-01T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
губкинский
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали три района Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 31 января. Атакам подверглись пять населенных пунктов. Было выпущено 8 снарядов, а также зафиксировано 10 атак с использованием беспилотников. Губернатор также сообщил, что в медицинское учреждение обратился мужчина, получивший травму в результате детонации дрона 30 января в селе Безлюдовка Шебекинского округа, госпитализация не потребовалась. За отчётный период повреждения выявлены в одном частном домовладении. "В Белгородском районе по посёлку Дубовое, сёлам Новая Деревня и Черемошное совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В селе Новая Деревня в результате удара беспилотника ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован", - написал Гладков. Он уточнил, что в Грайворонском округе два населенных пункта обстреляны 8 боеприпасами. Над Губкинским округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250129/vsu-1996132147.html
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белгородская область, белгородский район, губкинский, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Губкинский, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали три района Белгородской области

Гладков: украинские военные за сутки атаковали три района Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали три района Белгородской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 31 января. Атакам подверглись пять населенных пунктов. Было выпущено 8 снарядов, а также зафиксировано 10 атак с использованием беспилотников. Губернатор также сообщил, что в медицинское учреждение обратился мужчина, получивший травму в результате детонации дрона 30 января в селе Безлюдовка Шебекинского округа, госпитализация не потребовалась. За отчётный период повреждения выявлены в одном частном домовладении.
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Белгородском районе по посёлку Дубовое, сёлам Новая Деревня и Черемошное совершены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В селе Новая Деревня в результате удара беспилотника ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Грайворонском округе два населенных пункта обстреляны 8 боеприпасами. Над Губкинским округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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