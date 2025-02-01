https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html

В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа

В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа - РИА Новости, 01.02.2025

В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл обсудили на встрече в Каракасе вопросы миграции, санкций и венесуэльских... РИА Новости, 01.02.2025

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2025-02-01T02:04:00+03:00

2025-02-01T09:50:00+03:00

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МЕХИКО, 1 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл обсудили на встрече в Каракасе вопросы миграции, санкций и венесуэльских заключенных с гражданством США, подтвердив необходимость в изменении отношений, говорится в сообщении правительства Венесуэлы."После переговоров с мирной делегацией Венесуэлы во главе с председателем Национальной ассамблеи доктором Хорхе Родригесом Гомесом и исполнительным вице-президентом республики доктором Дельси Родригес Гомес президент Николас Мадуро Морос принял представителя президента (США) Дональда Трампа и его делегацию в кабинете номер один дворца Мирафлорес, где он предложил создать "Нулевую повестку" для нового начала в двусторонних отношениях", — сказано в коммюнике, которое опубликовала Родригес в своем Telegram-канале. Согласно документу, встреча Мадуро и Гренелла прошла в рамках взаимного уважения, среди затронутых тем — "миграция, негативное влияние экономических санкций в отношении Венесуэлы, граждане США, вовлеченные в преступления на национальной территории и целостность политической системы Венесуэлы". Стороны по итогам переговоров "подтвердили необходимость изменения отношений". Спецпосланник президента США по Латинской Америке Маурицио Клавер-Карон ранее сообщил, что Гренелл в ходе контактов в Венесуэле потребует от руководства страны принимать депортируемых из США нелегалов, а также поднимет вопрос освобождения удерживаемых в заключении американцев.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996739664.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994727168.html

венесуэла

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каракас

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в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, ричард гренелл, дональд трамп