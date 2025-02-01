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В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа - РИА Новости, 01.02.2025
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02:04 01.02.2025 (обновлено: 09:50 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html
В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа
В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа - РИА Новости, 01.02.2025
В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл обсудили на встрече в Каракасе вопросы миграции, санкций и венесуэльских... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T02:04:00+03:00
2025-02-01T09:50:00+03:00
в мире
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сша
каракас
николас мадуро
ричард гренелл
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МЕХИКО, 1 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл обсудили на встрече в Каракасе вопросы миграции, санкций и венесуэльских заключенных с гражданством США, подтвердив необходимость в изменении отношений, говорится в сообщении правительства Венесуэлы."После переговоров с мирной делегацией Венесуэлы во главе с председателем Национальной ассамблеи доктором Хорхе Родригесом Гомесом и исполнительным вице-президентом республики доктором Дельси Родригес Гомес президент Николас Мадуро Морос принял представителя президента (США) Дональда Трампа и его делегацию в кабинете номер один дворца Мирафлорес, где он предложил создать "Нулевую повестку" для нового начала в двусторонних отношениях", — сказано в коммюнике, которое опубликовала Родригес в своем Telegram-канале. Согласно документу, встреча Мадуро и Гренелла прошла в рамках взаимного уважения, среди затронутых тем — "миграция, негативное влияние экономических санкций в отношении Венесуэлы, граждане США, вовлеченные в преступления на национальной территории и целостность политической системы Венесуэлы". Стороны по итогам переговоров "подтвердили необходимость изменения отношений". Спецпосланник президента США по Латинской Америке Маурицио Клавер-Карон ранее сообщил, что Гренелл в ходе контактов в Венесуэле потребует от руководства страны принимать депортируемых из США нелегалов, а также поднимет вопрос освобождения удерживаемых в заключении американцев.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996739664.html
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в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, ричард гренелл, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Ричард Гренелл, Дональд Трамп
В Венесуэле раскрыли содержание переговоров с посланником Трампа

Правительство Венесуэлы: Мадуро и Гренелл обсудили вопросы миграции и санкции

© AP Photo / Venezuela's presidential press officeПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл во время встречи. 31 января 2025
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл во время встречи. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Venezuela's presidential press office
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл во время встречи. 31 января 2025
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МЕХИКО, 1 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл обсудили на встрече в Каракасе вопросы миграции, санкций и венесуэльских заключенных с гражданством США, подтвердив необходимость в изменении отношений, говорится в сообщении правительства Венесуэлы.
"После переговоров с мирной делегацией Венесуэлы во главе с председателем Национальной ассамблеи доктором Хорхе Родригесом Гомесом и исполнительным вице-президентом республики доктором Дельси Родригес Гомес президент Николас Мадуро Морос принял представителя президента (США) Дональда Трампа и его делегацию в кабинете номер один дворца Мирафлорес, где он предложил создать "Нулевую повестку" для нового начала в двусторонних отношениях", — сказано в коммюнике, которое опубликовала Родригес в своем Telegram-канале.
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Согласно документу, встреча Мадуро и Гренелла прошла в рамках взаимного уважения, среди затронутых тем — "миграция, негативное влияние экономических санкций в отношении Венесуэлы, граждане США, вовлеченные в преступления на национальной территории и целостность политической системы Венесуэлы". Стороны по итогам переговоров "подтвердили необходимость изменения отношений".
Спецпосланник президента США по Латинской Америке Маурицио Клавер-Карон ранее сообщил, что Гренелл в ходе контактов в Венесуэле потребует от руководства страны принимать депортируемых из США нелегалов, а также поднимет вопрос освобождения удерживаемых в заключении американцев.
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В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроРичард ГренеллДональд Трамп
 
 
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