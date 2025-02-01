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В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.02.2025
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:31:00+03:00
2025-02-01T19:31:00+03:00
2025-02-01T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревогу в Сумской области объявили в 18.33 мск. В 19.03 тревога охватила остальные упомянутые регионы. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу