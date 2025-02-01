https://ria.ru/20250201/syrskij-1996797899.html

Сырский признал проблемы с психологической подготовкой мобилизованных

Сырский признал проблемы с психологической подготовкой мобилизованных - РИА Новости, 01.02.2025

Сырский признал проблемы с психологической подготовкой мобилизованных

Уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ "оставляет желать лучшего", заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:38:00+03:00

2025-02-01T15:38:00+03:00

2025-02-01T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ "оставляет желать лучшего", заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Главнокомандующий украинскими войсками провел ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки мобилизованных в ВСУ. По его словам, несмотря на то что курс базовой военной подготовки был увеличен до полутора месяцев вместо 30 дней, уровень психологической подготовки новобранцев "оставляет желать лучшего". "Провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки в вооруженных силах Украины... оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки (мобилизованных - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сырского. Сырский заявил о необходимости усиливать это направление подготовки. Деталей о проблемах в психологической подготовке в ВСУ он не привел. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995230008.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины