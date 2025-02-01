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Сырский признал проблемы с психологической подготовкой мобилизованных - РИА Новости, 01.02.2025
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https://ria.ru/20250201/syrskij-1996797899.html
Сырский признал проблемы с психологической подготовкой мобилизованных
Сырский признал проблемы с психологической подготовкой мобилизованных - РИА Новости, 01.02.2025
Сырский признал проблемы с психологической подготовкой мобилизованных
Уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ "оставляет желать лучшего", заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:38:00+03:00
2025-02-01T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ "оставляет желать лучшего", заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Главнокомандующий украинскими войсками провел ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки мобилизованных в ВСУ. По его словам, несмотря на то что курс базовой военной подготовки был увеличен до полутора месяцев вместо 30 дней, уровень психологической подготовки новобранцев "оставляет желать лучшего". "Провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки в вооруженных силах Украины... оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки (мобилизованных - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сырского. Сырский заявил о необходимости усиливать это направление подготовки. Деталей о проблемах в психологической подготовке в ВСУ он не привел. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский признал проблемы с психологической подготовкой мобилизованных

Сырский: психологическая подготовка мобилизованных оставляет желать лучшего

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ "оставляет желать лучшего", заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главнокомандующий украинскими войсками провел ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки мобилизованных в ВСУ. По его словам, несмотря на то что курс базовой военной подготовки был увеличен до полутора месяцев вместо 30 дней, уровень психологической подготовки новобранцев "оставляет желать лучшего".
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"Провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки в вооруженных силах Украины... оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки (мобилизованных - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сырского.
Сырский заявил о необходимости усиливать это направление подготовки. Деталей о проблемах в психологической подготовке в ВСУ он не привел.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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