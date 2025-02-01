Сырский признал проблемы с психологической подготовкой мобилизованных
Сырский: психологическая подготовка мобилизованных оставляет желать лучшего
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ "оставляет желать лучшего", заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главнокомандующий украинскими войсками провел ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки мобилизованных в ВСУ. По его словам, несмотря на то что курс базовой военной подготовки был увеличен до полутора месяцев вместо 30 дней, уровень психологической подготовки новобранцев "оставляет желать лучшего".
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"Провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки в вооруженных силах Украины... оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки (мобилизованных - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сырского.
Сырский заявил о необходимости усиливать это направление подготовки. Деталей о проблемах в психологической подготовке в ВСУ он не привел.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.