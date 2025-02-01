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Спецоперация, 1 февраля: ВС России освободили Крымское в ДНР - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996830939.html
Спецоперация, 1 февраля: ВС России освободили Крымское в ДНР
Спецоперация, 1 февраля: ВС России освободили Крымское в ДНР - РИА Новости, 01.02.2025
Спецоперация, 1 февраля: ВС России освободили Крымское в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Крымское в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T20:46:00+03:00
2025-02-01T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
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дональд трамп
иван приходько
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Крымское в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу. Кроме того, как указано в сводке, "Центр" и другие группировки, участвующие в СВО, за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1310 военнослужащих. Также Киев лишился трёх танков, в том числе двух Leopard производства ФРГ, шести боевых бронированных машин и 13 орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы и восьми складов с боеприпасами. В Минобороны сообщили, что ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия российских группировок нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. Средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 108 беспилотников самолетного типа. На курском направленииВ отдельной сводке говорится, что группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в курском приграничье, а также отразила две контратаки. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населённых пунктов Курской области, а также в районах пяти населённых пунктов Сумской области Украины. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки свыше 155 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии противника. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 56570 военнослужащих. Обстрелы ГорловкиУправление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что украинские войска утром в субботу обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате обстрела было повреждено образовательное учреждение. Позднее, по данным управления, ВСУ обстреляли Горловку ещё девять раз и выпустили 27 снарядов. Рычаги для очень серьезного обсужденияПрезидент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что будет говорить с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине. Он также заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией вопроса о завершении конфликта на Украине. Завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и США, заявил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог. В интервью телеканалу Fox News он сказал, что считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет, а также, что Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров по урегулированию конфликта. Украина отступает на боле боя, несмотря на выплаченные ей сотни миллиардов евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Оплату оружия для Украины со стороны стран ЕС он назвал "ужасной и трагической стратегией" В хаосеУкраинские СМИ и официальные лица в субботу сообщали о взрывах в Киеве и пригороде, в Одессе, в Полтавской области, о сериях взрывов в Хмельницкой области, а также о повреждении объектов инфраструктуры в Миргородском районе Полтавской области и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что четыре боевика в составе украинской ДРГ ликвидированы в приграничном с РФ селе Братеница Сумской области. Кроме того, он рассказал о нанесении удара по пункту размещения ВСУ в селе Суходол Сумской области с помощью беспилотника, об ударе по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области, где размещались боевики ВСУ, а также о поражении пункта временной дислокации ВСУ в городе Ахтырка Сумской области, в ходе которого были уничтожены почти два десятка боевиков. Уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ "оставляет желать лучшего", заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В своём Telegram-канале он сообщил, что провёл ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки мобилизованных в ВСУ и отметил, что увеличение курса базовой военной подготовки с одного до полутора месяцев не дало результатов. Оборонный сектор Украины пребывает в хаосе из-за конфликтов высших должностных лиц, в частности, на фоне того, что глава минобороны Рустем Умеров обвинил агентство по оборонным закупкам в невыполнении 47% обязательств за 2024 год, сообщило издание Washington Post.
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сумская область, россия, харьковская область, дональд трамп, иван приходько, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Харьковская область, Дональд Трамп, Иван Приходько, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире

Спецоперация, 1 февраля: ВС России освободили Крымское в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Крымское в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Кроме того, как указано в сводке, "Центр" и другие группировки, участвующие в СВО, за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1310 военнослужащих.
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Также Киев лишился трёх танков, в том числе двух Leopard производства ФРГ, шести боевых бронированных машин и 13 орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы и восьми складов с боеприпасами.
В Минобороны сообщили, что ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия российских группировок нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. Средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 108 беспилотников самолетного типа.

На курском направлении

В отдельной сводке говорится, что группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в курском приграничье, а также отразила две контратаки. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населённых пунктов Курской области, а также в районах пяти населённых пунктов Сумской области Украины.
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки свыше 155 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии противника. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 56570 военнослужащих.
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Обстрелы Горловки

Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что украинские войска утром в субботу обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате обстрела было повреждено образовательное учреждение.
Позднее, по данным управления, ВСУ обстреляли Горловку ещё девять раз и выпустили 27 снарядов.

Рычаги для очень серьезного обсуждения

Президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что будет говорить с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине. Он также заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией вопроса о завершении конфликта на Украине.
Завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и США, заявил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог. В интервью телеканалу Fox News он сказал, что считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет, а также, что Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров по урегулированию конфликта.
Украина отступает на боле боя, несмотря на выплаченные ей сотни миллиардов евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Оплату оружия для Украины со стороны стран ЕС он назвал "ужасной и трагической стратегией"
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В хаосе

Украинские СМИ и официальные лица в субботу сообщали о взрывах в Киеве и пригороде, в Одессе, в Полтавской области, о сериях взрывов в Хмельницкой области, а также о повреждении объектов инфраструктуры в Миргородском районе Полтавской области и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что четыре боевика в составе украинской ДРГ ликвидированы в приграничном с РФ селе Братеница Сумской области.
Кроме того, он рассказал о нанесении удара по пункту размещения ВСУ в селе Суходол Сумской области с помощью беспилотника, об ударе по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области, где размещались боевики ВСУ, а также о поражении пункта временной дислокации ВСУ в городе Ахтырка Сумской области, в ходе которого были уничтожены почти два десятка боевиков.
Уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ "оставляет желать лучшего", заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В своём Telegram-канале он сообщил, что провёл ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки мобилизованных в ВСУ и отметил, что увеличение курса базовой военной подготовки с одного до полутора месяцев не дало результатов.
Оборонный сектор Украины пребывает в хаосе из-за конфликтов высших должностных лиц, в частности, на фоне того, что глава минобороны Рустем Умеров обвинил агентство по оборонным закупкам в невыполнении 47% обязательств за 2024 год, сообщило издание Washington Post.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияХарьковская областьДональд ТрампИван ПриходькоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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