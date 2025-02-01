https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1995833052.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:39:00+03:00
2025-02-01T17:39:00+03:00
2025-02-01T17:39:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 февраля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Крымское в ДНР. Кроме того, поражены 156 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства БпЛА и база горючего СВУ. Средства ПВО сбили 108 дронов и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 155 военнослужащих. С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 42 095 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 984 танка и других бронемашин, 1511 реактивных систем залпового огня, 21 100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 097 единиц автомобильной техники.
украина
херсонская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 февраля 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Крымское в ДНР. Кроме того, поражены 156 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства БпЛА и база горючего СВУ. Средства ПВО сбили 108 дронов и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 155 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 42 095 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 984 танка и других бронемашин, 1511 реактивных систем залпового огня, 21 100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 097 единиц автомобильной техники.