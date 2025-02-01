https://ria.ru/20250201/sotspodderzhka-1996736594.html

Более 40 мер соцподдержки увеличатся в России с 1 февраля

Более 40 мер соцподдержки увеличатся в России с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2025

Более 40 мер соцподдержки увеличатся в России с 1 февраля

Более 40 финансовых мер социальной поддержки будут проиндексированы в России на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, свидетельствует постановление... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:06:00+03:00

2025-02-01T00:06:00+03:00

2025-02-01T00:06:00+03:00

россия

антон котяков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 40 финансовых мер социальной поддержки будут проиндексированы в России на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, свидетельствует постановление правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2025 году". Согласно документу, коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля составит 1,095. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые предоставляются героям Советского Союза, героям Российской Федерации, ветеранам боевых действий, в том числе участвующим в специальной военной операции, а также пострадавшим от радиации и гражданам с инвалидностью. По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, ежемесячно эти выплаты получает 15,5 миллионов человек. В число индексируемых выплат также войдет единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. Оно вырастет до 26,9 тысячи рублей. Ранее предполагалось, что его размер будет на уровне 24 604 рублей. Такая выплата положена на каждого ребенка. Увеличится и единовременное пособие по беременности и родам. Кроме того, максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей после индексации составит 68,9 тысячи рублей, а минимальное - 10,1 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по безработице с учетом февральской индексации составит 15 044 рубля, минимальный - 1 764 рубля. А спустя три месяца получения выплаты по правилам её наибольшая сумма уменьшится до 5 880 рублей. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. Ранее индексация социальных выплат с 1 февраля была установлена на уровень прогнозной инфляции в 7,3%.

https://ria.ru/20250129/pensii-1996042290.html

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россия, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат)