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В Полтавской области застрелили сотрудника военкомата - РИА Новости, 01.02.2025
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14:12 01.02.2025
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В Полтавской области застрелили сотрудника военкомата
В Полтавской области застрелили сотрудника военкомата - РИА Новости, 01.02.2025
В Полтавской области застрелили сотрудника военкомата
Неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области и, завладев автоматическим оружием, скрылся вместе с одним из мобилизованных,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:12:00+03:00
2025-02-01T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области и, завладев автоматическим оружием, скрылся вместе с одним из мобилизованных, сообщили в Telegram-канале сухопутных сил ВСУ. Заявляется, что сотрудник военкомата был убит во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин Полтавской области. "Неизвестный мужчина в серой балаклаве и "пиксельных" брюках подошел к военнослужащему Полтавского военкомата, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте", - говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе сухопутных войск ВСУ, после нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных. В регионе объявлена операция "Сирена", идут следственные мероприятия на месте происшествия. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
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в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области застрелили сотрудника военкомата

В Полтавской области мужчина застрелил сотрудника военкомата и скрылся

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области и, завладев автоматическим оружием, скрылся вместе с одним из мобилизованных, сообщили в Telegram-канале сухопутных сил ВСУ.
Заявляется, что сотрудник военкомата был убит во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин Полтавской области.
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"Неизвестный мужчина в серой балаклаве и "пиксельных" брюках подошел к военнослужащему Полтавского военкомата, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе сухопутных войск ВСУ, после нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных. В регионе объявлена операция "Сирена", идут следственные мероприятия на месте происшествия.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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