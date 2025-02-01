"Мы попадем в ад". Союзнику Путина выдали "черную метку"
Политолог Топорнин: Фицо больше не контролирует парламент Словакии
© AP Photo / Pavol ZacharМитинг против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства в Братиславе
© AP Photo / Pavol Zachar
Митинг против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства в Братиславе
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер-министр Словакии утратил контроль над парламентом. Оппозиция требует досрочных выборов, а сам Роберт Фицо говорит, что "все катится в ад". Как разворачиваются события в Братиславе — в материале РИА Новости.
Правый поворот
Противники Фицо все ближе к тому, чтобы свергнуть его правительство. Так, 28 января премьер во второй раз избежал отставки — тогда его сторонники не явились в парламент, где должен был рассматриваться вопрос о вынесении ему вотума недоверия. В зале заседания присутствовали только 66 оппозиционных депутатов, а для кворума необходимы 76 из 150 членов заксобрания.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Вместе с тем у Фицо уже нет большинства в парламенте. В 2023-м он стал премьер-министром благодаря формированию коалиции из трех партий: Smer-SD ("Курс — социал-демократия") Фицо, "Hlas-SD" ("Голос — социал-демократия") президента Петера Пеллегрини и Словацкой национальной партии. Накануне "Голос" исключил из своих рядов двух депутатов, не согласных с реформой уголовного законодательства. Один из них, Радомир Шалитрош, заявил, что они выступают против проведения досрочных парламентских выборов, но предлагают подождать, чтобы увидеть, как будут развиваться события.
"Я сказал им: разберитесь с этим или мы попадем в ад. <…> Если Словацкая национальная партия и "Голос" не обеспечат функционирование парламента, единственным решением для этой страны будут досрочные парламентские выборы", — предупредил Фицо.
Результаты социологического исследования NMS Market Research Slovakia, проведенного с 9 по 13 января, свидетельствуют, что остатки правящей коалиции утратили популярность. Так, "Курс" поддерживают 18,4% респондентов против 25% в 2023-м. "Голос" — 11,5% вместо 15%. Словацкая народная партия может вообще не попасть в новый созыв парламента. В прошлый раз она едва преодолела пятипроцентный избирательный барьер, а сейчас за нее готовы проголосовать 2,1% избирателей, то есть в районе погрешности.
© Фото : Anadolu / Robert NemetiУчастники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
© Фото : Anadolu / Robert Nemeti
Участники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
У противников Фицо дела заметно лучше. Наибольшей популярностью сейчас пользуется оппозиционная "Прогрессивная Словакия" (ПС) — 23,9%. Это почти на четыре процента больше, чем в 2023-м. "Словакия", которая однажды уже формировала с ПС правящую коалицию, наоборот, потеряла примерно столько же, но ее все еще поддерживают 6,3% избирателей. Рейтинг "Христианско-демократического движения" за два года почти не изменился — 5,9%. "Свобода и солидарность" подросла с пяти процентов до 6,7.
Судя по данным NMS Market Research Slovakia, если бы досрочные парламентские выборы прошли в январе, социал-демократы Фицо и Пеллегрини не смогли бы вновь сформировать правящую коалицию. Даже в союзе с ультраправым движением "Республика" (8,9% популярности) они взяли бы максимум 71 депутатский мандат при необходимых 76. Либеральные же партии, если договорятся, получат 79 голосов в парламенте.
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На восток
В основном оппозиция критикует правительство Фицо за проведение внешнеполитического курса, отдаляющего Братиславу от Евросоюза и НАТО. Противникам премьера кажется, что он слишком увлекся восстановлением отношений с Россией. В частности, его встреча с Владимиром Путиным 22 декабря стала поводом для масштабных антиправительственных выступлений. Как известно, глава правительства пытался договориться с Кремлем о поставках газа после того, как Украина объявила о прекращении транзита с нового года.
© AP Photo / Petr David JosekПредвыборный плакат партии Progresivne Slovensko за день до досрочных всеобщих выборов в Братиславе в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
Предвыборный плакат партии Progresivne Slovensko за день до досрочных всеобщих выборов в Братиславе в Словакии
Противники Фицо не оценили его забот об энергетической безопасности. Партия "Свобода и солидарность" осудила встречу с Путиным, "Прогрессивная Словакия" посоветовала премьеру обсуждать поставки газа с Киевом, а не с Москвой. К тому же, с их точки зрения, глава правительства занимается внешней политикой, а не внутренними проблемами вроде роста цен.
Оппозиционные акции постепенно разрастались, 24 января на улицы Братиславы и десятков других городов республики вышли в общей сложности около 100 тысяч человек. Таких масштабных протестов в Словакии не было с 1990-х. Люди призывали Фицо отказаться от любого сотрудничества с Москвой и уйти в отставку "ради будущего".
Несмотря на это, Фицо уверен в правильности выбранного курса. По его словам, треть протестующих — украинцы. При этом, по его словам, в Словакию прибыла группа экспертов, которая "активно участвовала в событиях" в Грузии и на Майдане, а теперь готовит госпереворот в Братиславе. Оппозиция эти обвинения отвергла.
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Конец неизбежен
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что судьба досрочных парламентских выборов целиком зависит от президента Словакии. Если либеральная оппозиция сможет убедить Пеллегрини сформировать с ними новую правящую коалицию, Фицо практически наверняка потеряет кресло главы правительства.
© Peter Pellegrini/YoutubeПрезидент Словакии Петер Пеллегрини провел официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо
© Peter Pellegrini/Youtube
Президент Словакии Петер Пеллегрини провел официальную встречу с премьером страны Робертом Фицо
"Сейчас ни оппозиция, ни Фицо не могут сказать, что контролируют парламент. Но это в большей степени бьет по правительству, чем по оппозиции. В конце концов, противникам премьера достаточно уговорить колеблющихся депутатов хотя бы воздержаться при голосовании, чтобы заблокировать законопроекты властей", — говорит доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
По словам эксперта, политический кризис в Словакии отчасти связан с личностью Фицо. Многим словакам, особенно в крупных городах, не нравится напористый и бескомпромиссный стиль правления премьер-министра. В его предыдущие периоды руководства страной, с 2006-го по 2010 год и с 2012-го по 2018-й, это не было большой проблемой. Но на фоне конфликта на Украине избиратели хотят видеть в кресле главы правительства более осторожного человека. При этом на пути вывода страны из экономического кризиса Фицо не демонстрирует значимых успехов.
© AP Photo / Denes ErdosУчастники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
© AP Photo / Denes Erdos
Участники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
"Сейчас все зависит от Пеллегрини. Как президенту, ему лично роспуск парламента ничем не угрожает. При этом у "Голоса" достаточно высокий уровень популярности, чтобы его взяли в новую правящую коалицию. Если либералы уговорят Пеллегрини, выборы могут пройти в апреле", — заключает Топорнин.
Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает, что протесты в Словакии не закончатся госпереворотом, но досрочные парламентские выборы возможны в любой момент. При этом он согласен с тем, что "золотая акция" в руках Пеллегрини.
© AP Photo / Denes ErdosУчастники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
© AP Photo / Denes Erdos
Участники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
"Нужно понимать, что Фицо — не вся Словакия. Там есть разные люди, они симпатизируют и России, и Евросоюзу. Президент относится к Москве не как премьер-министр. При этом еще два года назад в Братиславе было правительство, которое отдало Украине все свои самолеты", — напоминает Трухачев.
По его словам, в целом кабинет министров Фицо пользуется поддержкой примерно 40% избирателей, большинство которых проживает в глубинке. Сторонников оппозиции около 35%, они преимущественно из столицы и других крупных городов. Остальные словаки колеблются. В 2023-м они подарили победу Фицо, а до этого — его противникам.