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"Мы попадем в ад". Союзнику Путина выдали "черную метку"

"Мы попадем в ад". Союзнику Путина выдали "черную метку" - РИА Новости, 01.02.2025

"Мы попадем в ад". Союзнику Путина выдали "черную метку"

Премьер-министр Словакии утратил контроль над парламентом. Оппозиция требует досрочных выборов, а сам Роберт Фицо говорит, что "все катится в ад". Как... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер-министр Словакии утратил контроль над парламентом. Оппозиция требует досрочных выборов, а сам Роберт Фицо говорит, что "все катится в ад". Как разворачиваются события в Братиславе — в материале РИА Новости.Правый поворотПротивники Фицо все ближе к тому, чтобы свергнуть его правительство. Так, 28 января премьер во второй раз избежал отставки — тогда его сторонники не явились в парламент, где должен был рассматриваться вопрос о вынесении ему вотума недоверия. В зале заседания присутствовали только 66 оппозиционных депутатов, а для кворума необходимы 76 из 150 членов заксобрания.Вместе с тем у Фицо уже нет большинства в парламенте. В 2023-м он стал премьер-министром благодаря формированию коалиции из трех партий: Smer-SD ("Курс — социал-демократия") Фицо, "Hlas-SD" ("Голос — социал-демократия") президента Петера Пеллегрини и Словацкой национальной партии. Накануне "Голос" исключил из своих рядов двух депутатов, не согласных с реформой уголовного законодательства. Один из них, Радомир Шалитрош, заявил, что они выступают против проведения досрочных парламентских выборов, но предлагают подождать, чтобы увидеть, как будут развиваться события."Я сказал им: разберитесь с этим или мы попадем в ад. <…> Если Словацкая национальная партия и "Голос" не обеспечат функционирование парламента, единственным решением для этой страны будут досрочные парламентские выборы", — предупредил Фицо.Результаты социологического исследования NMS Market Research Slovakia, проведенного с 9 по 13 января, свидетельствуют, что остатки правящей коалиции утратили популярность. Так, "Курс" поддерживают 18,4% респондентов против 25% в 2023-м. "Голос" — 11,5% вместо 15%. Словацкая народная партия может вообще не попасть в новый созыв парламента. В прошлый раз она едва преодолела пятипроцентный избирательный барьер, а сейчас за нее готовы проголосовать 2,1% избирателей, то есть в районе погрешности.У противников Фицо дела заметно лучше. Наибольшей популярностью сейчас пользуется оппозиционная "Прогрессивная Словакия" (ПС) — 23,9%. Это почти на четыре процента больше, чем в 2023-м. "Словакия", которая однажды уже формировала с ПС правящую коалицию, наоборот, потеряла примерно столько же, но ее все еще поддерживают 6,3% избирателей. Рейтинг "Христианско-демократического движения" за два года почти не изменился — 5,9%. "Свобода и солидарность" подросла с пяти процентов до 6,7.Судя по данным NMS Market Research Slovakia, если бы досрочные парламентские выборы прошли в январе, социал-демократы Фицо и Пеллегрини не смогли бы вновь сформировать правящую коалицию. Даже в союзе с ультраправым движением "Республика" (8,9% популярности) они взяли бы максимум 71 депутатский мандат при необходимых 76. Либеральные же партии, если договорятся, получат 79 голосов в парламенте.На востокВ основном оппозиция критикует правительство Фицо за проведение внешнеполитического курса, отдаляющего Братиславу от Евросоюза и НАТО. Противникам премьера кажется, что он слишком увлекся восстановлением отношений с Россией. В частности, его встреча с Владимиром Путиным 22 декабря стала поводом для масштабных антиправительственных выступлений. Как известно, глава правительства пытался договориться с Кремлем о поставках газа после того, как Украина объявила о прекращении транзита с нового года.Противники Фицо не оценили его забот об энергетической безопасности. Партия "Свобода и солидарность" осудила встречу с Путиным, "Прогрессивная Словакия" посоветовала премьеру обсуждать поставки газа с Киевом, а не с Москвой. К тому же, с их точки зрения, глава правительства занимается внешней политикой, а не внутренними проблемами вроде роста цен.Оппозиционные акции постепенно разрастались, 24 января на улицы Братиславы и десятков других городов республики вышли в общей сложности около 100 тысяч человек. Таких масштабных протестов в Словакии не было с 1990-х. Люди призывали Фицо отказаться от любого сотрудничества с Москвой и уйти в отставку "ради будущего".Несмотря на это, Фицо уверен в правильности выбранного курса. По его словам, треть протестующих — украинцы. При этом, по его словам, в Словакию прибыла группа экспертов, которая "активно участвовала в событиях" в Грузии и на Майдане, а теперь готовит госпереворот в Братиславе. Оппозиция эти обвинения отвергла.Конец неизбеженОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что судьба досрочных парламентских выборов целиком зависит от президента Словакии. Если либеральная оппозиция сможет убедить Пеллегрини сформировать с ними новую правящую коалицию, Фицо практически наверняка потеряет кресло главы правительства."Сейчас ни оппозиция, ни Фицо не могут сказать, что контролируют парламент. Но это в большей степени бьет по правительству, чем по оппозиции. В конце концов, противникам премьера достаточно уговорить колеблющихся депутатов хотя бы воздержаться при голосовании, чтобы заблокировать законопроекты властей", — говорит доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.По словам эксперта, политический кризис в Словакии отчасти связан с личностью Фицо. Многим словакам, особенно в крупных городах, не нравится напористый и бескомпромиссный стиль правления премьер-министра. В его предыдущие периоды руководства страной, с 2006-го по 2010 год и с 2012-го по 2018-й, это не было большой проблемой. Но на фоне конфликта на Украине избиратели хотят видеть в кресле главы правительства более осторожного человека. При этом на пути вывода страны из экономического кризиса Фицо не демонстрирует значимых успехов."Сейчас все зависит от Пеллегрини. Как президенту, ему лично роспуск парламента ничем не угрожает. При этом у "Голоса" достаточно высокий уровень популярности, чтобы его взяли в новую правящую коалицию. Если либералы уговорят Пеллегрини, выборы могут пройти в апреле", — заключает Топорнин.Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает, что протесты в Словакии не закончатся госпереворотом, но досрочные парламентские выборы возможны в любой момент. При этом он согласен с тем, что "золотая акция" в руках Пеллегрини."Нужно понимать, что Фицо — не вся Словакия. Там есть разные люди, они симпатизируют и России, и Евросоюзу. Президент относится к Москве не как премьер-министр. При этом еще два года назад в Братиславе было правительство, которое отдало Украине все свои самолеты", — напоминает Трухачев.По его словам, в целом кабинет министров Фицо пользуется поддержкой примерно 40% избирателей, большинство которых проживает в глубинке. Сторонников оппозиции около 35%, они преимущественно из столицы и других крупных городов. Остальные словаки колеблются. В 2023-м они подарили победу Фицо, а до этого — его противникам.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995318551.html

https://ria.ru/20241224/slovakiya-1990859164.html

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в мире, справки, словакия, россия, москва, петер пеллегрини, роберт фицо, владимир путин