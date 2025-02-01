https://ria.ru/20250201/semenovskij-1996823718.html

Умер актер Александринского театра Виктор Семеновский

Умер актер Александринского театра Виктор Семеновский - РИА Новости, 01.02.2025

Умер актер Александринского театра Виктор Семеновский

Актер Александринского театра Виктор Семеновский скончался на 82-м году жизни, сообщил театр. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T19:18:00+03:00

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2025-02-01T19:58:00+03:00

культура

александринский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Актер Александринского театра Виктор Семеновский скончался на 82-м году жизни, сообщил театр. "Сегодня на 82-м году жизни скончался артист Виктор Борисович Семеновский (19 октября 1943 года – 1 февраля 2025 года)", - говорится в сообщении. Виктор Семеновский в 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова. В 1968-1969 годах был штатным актером киностудии "Ленфильм". В 1969 году был принят в труппу Александринского театра (тогда — Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина). Он посвятил служению александринской сцене более 55 лет своей жизни, сыграл более 70 разноплановых ролей. Одной из последних была роль Анаксагора в спектакле "Демагог". Фильмография Семеновского насчитывает более 40 работ, среди которых: "Время Синдбада", "Семейная история", "Эра стрельца", "Панцирь", "Духов день", , "Двенадцать месяцев", "Пятеро с неба", а также сериалы "Жизнь Клима Самгина" и "Убойная сила".

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александринский театр, ленфильм, виктор семеновский, санкт-петербург, новости культуры, общество