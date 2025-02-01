https://ria.ru/20250201/saksonija-1996779083.html
В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance
В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance - РИА Новости, 01.02.2025
В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance
Пожар произошел в пятницу вечером на складе компании HEICO Aircraft Maintenance, специализирующейся на ремонте элементов самолетов, в городе Дельциг федеральной РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:03:00+03:00
2025-02-01T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар произошел в пятницу вечером на складе компании HEICO Aircraft Maintenance, специализирующейся на ремонте элементов самолетов, в городе Дельциг федеральной земле Саксонии, ущерб может составить миллионы евро, сообщила газета Bild. "В пятницу вечером пожарная бригада с большим контингентом выдвинулась в район Шкойдиц города Дельциг недалеко от Лейпцига. На Дёбихауэр-штрассе загорелась мастерская компании HEICO Aircraft Maintenance... Точная сумма ущерба пока не определена, но говорят, что она исчисляется миллионами", - пишет газета. Сообщатся, что на складе хранились краски и другие токсичные вещества. В связи с этим жителей предупредили о выбросах в воздух и попросили держать окна и двери закрытыми. Bild пишет, что зал, где хранились запасные части для самолетов, был полностью разрушен. В операции по ликвидации пожара были задействованы около 100 пожарных. Отмечается, что ряд сотрудников экстренных служб находится на месте происшествия до сих пор.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, саксония, лейпциг, bild
В мире, Саксония, Лейпциг, Bild
В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance
В Германии загорелся склад HEICO Aircraft Maintenance с запчастями самолетов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар произошел в пятницу вечером на складе компании HEICO Aircraft Maintenance, специализирующейся на ремонте элементов самолетов, в городе Дельциг федеральной земле Саксонии, ущерб может составить миллионы евро, сообщила газета Bild.
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"В пятницу вечером пожарная бригада с большим контингентом выдвинулась в район Шкойдиц города Дельциг недалеко от Лейпцига
. На Дёбихауэр-штрассе загорелась мастерская компании HEICO Aircraft Maintenance... Точная сумма ущерба пока не определена, но говорят, что она исчисляется миллионами", - пишет газета.
Сообщатся, что на складе хранились краски и другие токсичные вещества. В связи с этим жителей предупредили о выбросах в воздух и попросили держать окна и двери закрытыми.
Bild пишет, что зал, где хранились запасные части для самолетов, был полностью разрушен.
В операции по ликвидации пожара были задействованы около 100 пожарных. Отмечается, что ряд сотрудников экстренных служб находится на месте происшествия до сих пор.