Рейтинг@Mail.ru
В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/saksonija-1996779083.html
В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance
В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance - РИА Новости, 01.02.2025
В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance
Пожар произошел в пятницу вечером на складе компании HEICO Aircraft Maintenance, специализирующейся на ремонте элементов самолетов, в городе Дельциг федеральной РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:03:00+03:00
2025-02-01T13:03:00+03:00
в мире
саксония
лейпциг
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар произошел в пятницу вечером на складе компании HEICO Aircraft Maintenance, специализирующейся на ремонте элементов самолетов, в городе Дельциг федеральной земле Саксонии, ущерб может составить миллионы евро, сообщила газета Bild. "В пятницу вечером пожарная бригада с большим контингентом выдвинулась в район Шкойдиц города Дельциг недалеко от Лейпцига. На Дёбихауэр-штрассе загорелась мастерская компании HEICO Aircraft Maintenance... Точная сумма ущерба пока не определена, но говорят, что она исчисляется миллионами", - пишет газета. Сообщатся, что на складе хранились краски и другие токсичные вещества. В связи с этим жителей предупредили о выбросах в воздух и попросили держать окна и двери закрытыми. Bild пишет, что зал, где хранились запасные части для самолетов, был полностью разрушен. В операции по ликвидации пожара были задействованы около 100 пожарных. Отмечается, что ряд сотрудников экстренных служб находится на месте происшествия до сих пор.
https://ria.ru/20250103/pozhar-1992411515.html
саксония
лейпциг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саксония, лейпциг, bild
В мире, Саксония, Лейпциг, Bild
В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance

В Германии загорелся склад HEICO Aircraft Maintenance с запчастями самолетов

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар произошел в пятницу вечером на складе компании HEICO Aircraft Maintenance, специализирующейся на ремонте элементов самолетов, в городе Дельциг федеральной земле Саксонии, ущерб может составить миллионы евро, сообщила газета Bild.
«
"В пятницу вечером пожарная бригада с большим контингентом выдвинулась в район Шкойдиц города Дельциг недалеко от Лейпцига. На Дёбихауэр-штрассе загорелась мастерская компании HEICO Aircraft Maintenance... Точная сумма ущерба пока не определена, но говорят, что она исчисляется миллионами", - пишет газета.
Сообщатся, что на складе хранились краски и другие токсичные вещества. В связи с этим жителей предупредили о выбросах в воздух и попросили держать окна и двери закрытыми.
Bild пишет, что зал, где хранились запасные части для самолетов, был полностью разрушен.
В операции по ликвидации пожара были задействованы около 100 пожарных. Отмечается, что ряд сотрудников экстренных служб находится на месте происшествия до сих пор.
Армянские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Армении при пожаре на складе с пиротехникой пострадали три человека
3 января, 14:44
 
В миреСаксонияЛейпцигBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала