https://ria.ru/20250201/saksonija-1996779083.html

В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance

В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance - РИА Новости, 01.02.2025

В Германии загорелся склад компании HEICO Aircraft Maintenance

Пожар произошел в пятницу вечером на складе компании HEICO Aircraft Maintenance, специализирующейся на ремонте элементов самолетов, в городе Дельциг федеральной РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T13:03:00+03:00

2025-02-01T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар произошел в пятницу вечером на складе компании HEICO Aircraft Maintenance, специализирующейся на ремонте элементов самолетов, в городе Дельциг федеральной земле Саксонии, ущерб может составить миллионы евро, сообщила газета Bild. "В пятницу вечером пожарная бригада с большим контингентом выдвинулась в район Шкойдиц города Дельциг недалеко от Лейпцига. На Дёбихауэр-штрассе загорелась мастерская компании HEICO Aircraft Maintenance... Точная сумма ущерба пока не определена, но говорят, что она исчисляется миллионами", - пишет газета. Сообщатся, что на складе хранились краски и другие токсичные вещества. В связи с этим жителей предупредили о выбросах в воздух и попросили держать окна и двери закрытыми. Bild пишет, что зал, где хранились запасные части для самолетов, был полностью разрушен. В операции по ликвидации пожара были задействованы около 100 пожарных. Отмечается, что ряд сотрудников экстренных служб находится на месте происшествия до сих пор.

https://ria.ru/20250103/pozhar-1992411515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, саксония, лейпциг, bild