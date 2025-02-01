https://ria.ru/20250201/proekt-1996813243.html

Подача заявок в проект "Герой71" началась в Тульской области

Подача заявок в проект "Герой71" началась в Тульской области - РИА Новости, 01.02.2025

Подача заявок в проект "Герой71" началась в Тульской области

В Тульской области в субботу стартовала подача заявок в проект "Герой71"; участвовать могут участники СВО, в том числе действующие военнослужащие, сообщает... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:32:00+03:00

2025-02-01T17:32:00+03:00

2025-02-01T17:32:00+03:00

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

российское общество "знание"

сво

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В Тульской области в субботу стартовала подача заявок в проект "Герой71"; участвовать могут участники СВО, в том числе действующие военнослужащие, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в проекте 12 направлений: "Получи образование", "Реализуй себя – открой свое дело", "Работай на себя – стань самозанятым", "Реализуй себя в политике", "Реализуй свой потенциал в сельском хозяйстве", "Участвуй в проектах Российского общества Знание", "Работай с молодежью", "Обеспечь безопасность родного края", "Пройди переобучение востребованным профессиям", "Реализуй себя в общественной деятельности региона", "Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона", "Реализуй себя в адаптивном спорте".Получить консультацию также можно по телефону горячей линии: 8-800-200-71-02.Проект "Герой 71" призван помочь участникам СВО максимально эффективно реализовать свой потенциал в Тульской области и адаптироваться к мирной жизни."Новая платформа создана для того, чтобы бойцы могли выбрать, чем хотят заниматься дальше. Уверен, что у нас получится сделать так, чтобы каждый, кто возвращается из зоны СВО, нашел себя в мирной жизни", – отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Программа развития для участников СВО "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Тульская область одной из первых в стране создала программу "Герой71" и центр для ветеранов боевых действий, военных и их семей, где они могут получить широкий комплекс услуг. Сформирована система региональных мер поддержки, которые постоянно совершенствуются и дополняются с учетом мнений военнослужащих и их близких.

https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html

https://ria.ru/20250128/svo-1995984441.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тульская область, дмитрий миляев, российское общество "знание", сво