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Подача заявок в проект "Герой71" началась в Тульской области - РИА Новости, 01.02.2025
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
17:32 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/proekt-1996813243.html
Подача заявок в проект "Герой71" началась в Тульской области
Подача заявок в проект "Герой71" началась в Тульской области - РИА Новости, 01.02.2025
Подача заявок в проект "Герой71" началась в Тульской области
В Тульской области в субботу стартовала подача заявок в проект "Герой71"; участвовать могут участники СВО, в том числе действующие военнослужащие, сообщает... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:32:00+03:00
2025-02-01T17:32:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
российское общество "знание"
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В Тульской области в субботу стартовала подача заявок в проект "Герой71"; участвовать могут участники СВО, в том числе действующие военнослужащие, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в проекте 12 направлений: "Получи образование", "Реализуй себя – открой свое дело", "Работай на себя – стань самозанятым", "Реализуй себя в политике", "Реализуй свой потенциал в сельском хозяйстве", "Участвуй в проектах Российского общества Знание", "Работай с молодежью", "Обеспечь безопасность родного края", "Пройди переобучение востребованным профессиям", "Реализуй себя в общественной деятельности региона", "Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона", "Реализуй себя в адаптивном спорте".Получить консультацию также можно по телефону горячей линии: 8-800-200-71-02.Проект "Герой 71" призван помочь участникам СВО максимально эффективно реализовать свой потенциал в Тульской области и адаптироваться к мирной жизни."Новая платформа создана для того, чтобы бойцы могли выбрать, чем хотят заниматься дальше. Уверен, что у нас получится сделать так, чтобы каждый, кто возвращается из зоны СВО, нашел себя в мирной жизни", – отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Программа развития для участников СВО "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Тульская область одной из первых в стране создала программу "Герой71" и центр для ветеранов боевых действий, военных и их семей, где они могут получить широкий комплекс услуг. Сформирована система региональных мер поддержки, которые постоянно совершенствуются и дополняются с учетом мнений военнослужащих и их близких.
https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html
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тульская область, дмитрий миляев, российское общество "знание", сво
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев, Российское общество "Знание", СВО
Подача заявок в проект "Герой71" началась в Тульской области

В Тульской области стартовала подача заявлений в проект "Герой71"

© Герой71Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывает о проекте "Герой71"
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказывает о проекте Герой71 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Герой71
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В Тульской области в субботу стартовала подача заявок в проект "Герой71"; участвовать могут участники СВО, в том числе действующие военнослужащие, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в проекте 12 направлений: "Получи образование", "Реализуй себя – открой свое дело", "Работай на себя – стань самозанятым", "Реализуй себя в политике", "Реализуй свой потенциал в сельском хозяйстве", "Участвуй в проектах Российского общества Знание", "Работай с молодежью", "Обеспечь безопасность родного края", "Пройди переобучение востребованным профессиям", "Реализуй себя в общественной деятельности региона", "Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона", "Реализуй себя в адаптивном спорте".
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Миляев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали
28 января, 18:40
Получить консультацию также можно по телефону горячей линии: 8-800-200-71-02.
Проект "Герой 71" призван помочь участникам СВО максимально эффективно реализовать свой потенциал в Тульской области и адаптироваться к мирной жизни.
"Новая платформа создана для того, чтобы бойцы могли выбрать, чем хотят заниматься дальше. Уверен, что у нас получится сделать так, чтобы каждый, кто возвращается из зоны СВО, нашел себя в мирной жизни", – отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Программа развития для участников СВО "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Тульская область одной из первых в стране создала программу "Герой71" и центр для ветеранов боевых действий, военных и их семей, где они могут получить широкий комплекс услуг. Сформирована система региональных мер поддержки, которые постоянно совершенствуются и дополняются с учетом мнений военнослужащих и их близких.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова во время встречи. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Тульская областьТульская областьДмитрий МиляевРоссийское общество "Знание"СВО
 
 
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