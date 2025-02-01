https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996738380.html

Житель Русского Поречного пытался закрыть собой людей от боевиков ВСУ

Житель Русского Поречного пытался закрыть собой людей от боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025

Житель Русского Поречного пытался закрыть собой людей от боевиков ВСУ

Один из жителей курского села Русское Поречное пытался собой закрыть от боевиков ВСУ находившихся в подвале людей, рассказал российский военнослужащий... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:40:00+03:00

2025-02-01T00:40:00+03:00

2025-02-01T00:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

убийство мирных жителей в селе русское поречное

россия

русское поречное

курская область

владимир путин

светлана петренко

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Один из жителей курского села Русское Поречное пытался собой закрыть от боевиков ВСУ находившихся в подвале людей, рассказал российский военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Лорд". "Три тела лежало у входа. Кто-то пытался защитить находившихся в подвале своим телом, как мы поняли. Это не помогло, потому что там по кускам собирали, грубо говоря, одного", - сказал боец РФ. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html

https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996736726.html

россия

русское поречное

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

убийство мирных жителей в селе русское поречное, россия, русское поречное, курская область, владимир путин, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)