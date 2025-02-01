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Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:34 01.02.2025 (обновлено: 06:22 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html
Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном
Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном - РИА Новости, 01.02.2025
Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном
Боевики ВСУ, убившие 22 мирных жителя в курском селе Русское Поречное, применяли электрический ток к одной из убитых женщин, рассказала журналистам исполняющая... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T00:34:00+03:00
2025-02-01T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
русское поречное
курская область
светлана петренко
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ, убившие 22 мирных жителя в курском селе Русское Поречное, применяли электрический ток к одной из убитых женщин, рассказала журналистам исполняющая обязанности начальника ОБУЗ Курска "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Татьяна Балеевских."Также выделяется женщина, у которой были обнаружены разные телесные повреждения. И тупая травма грудной клетки, и огнестрельные повреждения, которые преимущественно локализовались на спине. А также признаки воздействия электрического тока", — сказала она. У других убитых эксперты выявили переломы рук, коленей. Преимущественно они были с огнестрельными и осколочными ранениями. У двух трупов — пожилого мужчины и женщины — были тупые травмы грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер, а также ушибы легких. "Все это говорит о жестокости, которая была применена к ним", — добавила эксперт. Балеевских отметила, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы прежде всего, психологически. Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными Кум, Мотыль, Проводник, Художник в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник по приказам командира с позывным Кум убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых в подвалы частных домов.
https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996563336.html
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происшествия, россия, русское поречное, курская область, светлана петренко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), убийство мирных жителей в селе русское поречное
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Русское Поречное, Курская область, Светлана Петренко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное
Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном

Боевики ВСУ применяли электрический ток к одной из женщин в Русском Поречном

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ, убившие 22 мирных жителя в курском селе Русское Поречное, применяли электрический ток к одной из убитых женщин, рассказала журналистам исполняющая обязанности начальника ОБУЗ Курска "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Татьяна Балеевских.
"Также выделяется женщина, у которой были обнаружены разные телесные повреждения. И тупая травма грудной клетки, и огнестрельные повреждения, которые преимущественно локализовались на спине. А также признаки воздействия электрического тока", — сказала она.
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У других убитых эксперты выявили переломы рук, коленей. Преимущественно они были с огнестрельными и осколочными ранениями. У двух трупов — пожилого мужчины и женщины — были тупые травмы грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер, а также ушибы легких.
"Все это говорит о жестокости, которая была применена к ним", — добавила эксперт.
Балеевских отметила, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы прежде всего, психологически.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными Кум, Мотыль, Проводник, Художник в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник по приказам командира с позывным Кум убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых в подвалы частных домов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Боевики ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом
00:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРусское ПоречноеКурская областьСветлана ПетренкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное
 
 
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