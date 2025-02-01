https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html

Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном

Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном - РИА Новости, 01.02.2025

Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном

Боевики ВСУ, убившие 22 мирных жителя в курском селе Русское Поречное, применяли электрический ток к одной из убитых женщин, рассказала журналистам исполняющая... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:34:00+03:00

2025-02-01T00:34:00+03:00

2025-02-01T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

русское поречное

курская область

светлана петренко

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Боевики ВСУ, убившие 22 мирных жителя в курском селе Русское Поречное, применяли электрический ток к одной из убитых женщин, рассказала журналистам исполняющая обязанности начальника ОБУЗ Курска "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Татьяна Балеевских."Также выделяется женщина, у которой были обнаружены разные телесные повреждения. И тупая травма грудной клетки, и огнестрельные повреждения, которые преимущественно локализовались на спине. А также признаки воздействия электрического тока", — сказала она. У других убитых эксперты выявили переломы рук, коленей. Преимущественно они были с огнестрельными и осколочными ранениями. У двух трупов — пожилого мужчины и женщины — были тупые травмы грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер, а также ушибы легких. "Все это говорит о жестокости, которая была применена к ним", — добавила эксперт. Балеевских отметила, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы прежде всего, психологически. Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными Кум, Мотыль, Проводник, Художник в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, Мотыль, Проводник, Художник по приказам командира с позывным Кум убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых в подвалы частных домов.

https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996563336.html

https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996736726.html

россия

русское поречное

курская область

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