Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
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"Действия польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве были прекращены в связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине ", - говорится в сообщении.
"Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - отметили в командовании.
Польские военные отметили, что не наблюдали нарушения воздушного пространства своей страны.