https://ria.ru/20250201/polsha-1996790869.html

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 01.02.2025

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщает оперативное командование родов... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:52:00+03:00

2025-02-01T14:52:00+03:00

2025-02-01T14:52:00+03:00

в мире

украина

польша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_36779b2f4d4ffa0387f5bc3ab0e3a823.jpg

ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. "Действия польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве были прекращены в связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине ", - говорится в сообщении. "Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - отметили в командовании. Польские военные отметили, что не наблюдали нарушения воздушного пространства своей страны.

https://ria.ru/20250130/rumynija-1996269480.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, россия