https://ria.ru/20250201/politsejskie-1996814455.html

В Кировской области полицейские спасли ребенка, которого завалило снегом

В Кировской области полицейские спасли ребенка, которого завалило снегом - РИА Новости, 01.02.2025

В Кировской области полицейские спасли ребенка, которого завалило снегом

Полицейские спасли восьмилетнего ребенка из кучи снега, которая сошла с кровли нежилого здания из-за продолжающейся оттепели в Кировской области, сообщила... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:43:00+03:00

2025-02-01T17:43:00+03:00

2025-02-01T17:45:00+03:00

хорошие новости

кировская область

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996814109_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_2a7a9f3ec3bf114c1821c2f8c34608d8.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полицейские спасли восьмилетнего ребенка из кучи снега, которая сошла с кровли нежилого здания из-за продолжающейся оттепели в Кировской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным Волк, 31 января в 23.55 мск в дежурную часть пункта полиции в поселке Нагорский МО МВД России "Слободской" поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее восьмилетний сын не вернулся с прогулки. До обращения в полицию родители искали мальчика самостоятельно, опрашивая друзей и одноклассников, но позже все же обратились в ведомство. В поиске пропавшего мальчика принимали участие все находившиеся на службе сотрудники пункта полиции "Нагорский" и часть жителей поселка. В первую очередь, полицейские определили маршруты, по которым ребенок мог возвращаться домой. Около часа ночи на улице Леушина сотрудники полиции обратили внимание на кучу снега, которая сошла с кровли нежилого здания из-за продолжающейся оттепели, отметила официальный представитель МВД России. "Оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Костылев, водитель дежурной части Андрей Исупов и участковый уполномоченный полиции Виталий Норсеев предположили, что мальчик может находиться под снегом. Начав разгребать сугроб, они обнаружили "ватрушку", на которой катался ребенок, а потом и его самого, к счастью, живого. На место были вызваны медики, которые доставили пострадавшего с признаками переохлаждения в медицинское учреждение", - сообщила Волк. Официальный представитель МВД России подчеркнула, что действиям владельца здания, не обеспечившего своевременную очистку кровли от снега, будет дана правовая оценка.

https://ria.ru/20250129/moskva-1996070670.html

https://ria.ru/20250116/rebenok-1993953470.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)