https://ria.ru/20250201/politsejskie-1996814455.html
В Кировской области полицейские спасли ребенка, которого завалило снегом
В Кировской области полицейские спасли ребенка, которого завалило снегом - РИА Новости, 01.02.2025
В Кировской области полицейские спасли ребенка, которого завалило снегом
Полицейские спасли восьмилетнего ребенка из кучи снега, которая сошла с кровли нежилого здания из-за продолжающейся оттепели в Кировской области, сообщила... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:43:00+03:00
2025-02-01T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полицейские спасли восьмилетнего ребенка из кучи снега, которая сошла с кровли нежилого здания из-за продолжающейся оттепели в Кировской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным Волк, 31 января в 23.55 мск в дежурную часть пункта полиции в поселке Нагорский МО МВД России "Слободской" поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее восьмилетний сын не вернулся с прогулки. До обращения в полицию родители искали мальчика самостоятельно, опрашивая друзей и одноклассников, но позже все же обратились в ведомство. В поиске пропавшего мальчика принимали участие все находившиеся на службе сотрудники пункта полиции "Нагорский" и часть жителей поселка. В первую очередь, полицейские определили маршруты, по которым ребенок мог возвращаться домой. Около часа ночи на улице Леушина сотрудники полиции обратили внимание на кучу снега, которая сошла с кровли нежилого здания из-за продолжающейся оттепели, отметила официальный представитель МВД России. "Оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Костылев, водитель дежурной части Андрей Исупов и участковый уполномоченный полиции Виталий Норсеев предположили, что мальчик может находиться под снегом. Начав разгребать сугроб, они обнаружили "ватрушку", на которой катался ребенок, а потом и его самого, к счастью, живого. На место были вызваны медики, которые доставили пострадавшего с признаками переохлаждения в медицинское учреждение", - сообщила Волк. Официальный представитель МВД России подчеркнула, что действиям владельца здания, не обеспечившего своевременную очистку кровли от снега, будет дана правовая оценка.
https://ria.ru/20250129/moskva-1996070670.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кировская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Кировская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кировской области полицейские спасли ребенка, которого завалило снегом
Кировские полицейские спасли мальчика, которого завалило снегом с крыши
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полицейские спасли восьмилетнего ребенка из кучи снега, которая сошла с кровли нежилого здания из-за продолжающейся оттепели в Кировской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным Волк
, 31 января в 23.55 мск в дежурную часть пункта полиции в поселке Нагорский МО МВД России
"Слободской" поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее восьмилетний сын не вернулся с прогулки. До обращения в полицию родители искали мальчика самостоятельно, опрашивая друзей и одноклассников, но позже все же обратились в ведомство. В поиске пропавшего мальчика принимали участие все находившиеся на службе сотрудники пункта полиции "Нагорский" и часть жителей поселка.
В первую очередь, полицейские определили маршруты, по которым ребенок мог возвращаться домой. Около часа ночи на улице Леушина сотрудники полиции обратили внимание на кучу снега, которая сошла с кровли нежилого здания из-за продолжающейся оттепели, отметила официальный представитель МВД России.
"Оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Костылев, водитель дежурной части Андрей Исупов и участковый уполномоченный полиции Виталий Норсеев предположили, что мальчик может находиться под снегом. Начав разгребать сугроб, они обнаружили "ватрушку", на которой катался ребенок, а потом и его самого, к счастью, живого. На место были вызваны медики, которые доставили пострадавшего с признаками переохлаждения в медицинское учреждение", - сообщила Волк.
Официальный представитель МВД России подчеркнула, что действиям владельца здания, не обеспечившего своевременную очистку кровли от снега, будет дана правовая оценка.