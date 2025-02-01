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В Петербурге раскрыли два нападения на медперсонал скорой помощи - РИА Новости, 01.02.2025
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14:51 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/peterburg-1996790621.html
В Петербурге раскрыли два нападения на медперсонал скорой помощи
В Петербурге раскрыли два нападения на медперсонал скорой помощи - РИА Новости, 01.02.2025
В Петербурге раскрыли два нападения на медперсонал скорой помощи
Полиция Санкт-Петербурга раскрыла два январских случая нападения на медперсонал скорой помощи, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:51:00+03:00
2025-02-01T14:51:00+03:00
происшествия
россия
приморский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга раскрыла два январских случая нападения на медперсонал скорой помощи, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее, 26 января, в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что возле дома №5 на Лыжном переулке водитель Audi напал на водителя "Скорой", избил его и скрылся. Уголовное дело возбудили по статье о причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). Вскоре, 29 января, в полицию Невского района обратился фельдшер скорой помощи, сообщив, что его и его коллегу избил неизвестный в подъезде второго корпуса дома №15 на Искровском проспекте, куда медики прибыли на вызов. Уголовное дело возбудили по статье о побоях (статья 116 УК РФ). "Вчера, 31 января, сотрудники полиции раскрыли оба преступления. Сотрудники уголовного розыска Приморского района у дома 18 по улице Ильюшина по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнего водителя "Ауди", а сотрудники уголовного розыска Невского района по горячим следам задержали неработающего 39-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. Водитель Audi уже отправлен под домашний арест, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20250201/bashkirija-1996771120.html
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россия
приморский район
санкт-петербург
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происшествия, россия, приморский район, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Приморский район, Санкт-Петербург
В Петербурге раскрыли два нападения на медперсонал скорой помощи

В Петербурге задержали подозреваемых в двух нападениях на медперсонал скорой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга раскрыла два январских случая нападения на медперсонал скорой помощи, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее, 26 января, в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что возле дома №5 на Лыжном переулке водитель Audi напал на водителя "Скорой", избил его и скрылся. Уголовное дело возбудили по статье о причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). Вскоре, 29 января, в полицию Невского района обратился фельдшер скорой помощи, сообщив, что его и его коллегу избил неизвестный в подъезде второго корпуса дома №15 на Искровском проспекте, куда медики прибыли на вызов. Уголовное дело возбудили по статье о побоях (статья 116 УК РФ).
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"Вчера, 31 января, сотрудники полиции раскрыли оба преступления. Сотрудники уголовного розыска Приморского района у дома 18 по улице Ильюшина по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнего водителя "Ауди", а сотрудники уголовного розыска Невского района по горячим следам задержали неработающего 39-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
Водитель Audi уже отправлен под домашний арест, заключают в ГУМВД.
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