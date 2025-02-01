Рейтинг@Mail.ru
Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 01.02.2025 (обновлено: 08:15 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/pensii-1996737373.html
Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии
Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии - РИА Новости, 01.02.2025
Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии
Россияне получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T00:22:00+03:00
2025-02-01T08:15:00+03:00
россия
владимир путин
антон силуанов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601712253_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_10073f4dce5e2e7bd26ef62359173bf9.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь, свидетельствует постановление правительства от 23 января 2025 года № 34.&quot;Фонду пенсионного и социального страхования РФ осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 г. с доплатой за январь 2025 г. с учетом положений статьи 261 Федерального закона &quot;О страховых пенсиях&quot;, — говорится в документе.Кроме того, согласно постановлению, стоимость одного пенсионного коэффициента для россиян, которые выйдут на пенсию в 2025 году, увеличивается до 145,7 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — до 8907,7 рубля.По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5 процента. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3 процента. Пенсии будут дополнительно увеличены по поручению президента Владимира Путина. Это решение затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей.Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.
https://ria.ru/20250201/sotspodderzhka-1996736594.html
https://ria.ru/20250127/pensiya-1727617636.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601712253_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_99f5d53c784a7c775119a600c9e9ea24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии

Российским пенсионерам проиндексировали страховые пенсии на 9,5 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь, свидетельствует постановление правительства от 23 января 2025 года № 34.
«

"Фонду пенсионного и социального страхования РФ осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 г. с доплатой за январь 2025 г. с учетом положений статьи 261 Федерального закона "О страховых пенсиях", — говорится в документе.

Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Более 40 мер соцподдержки увеличатся в России с 1 февраля
00:06
Кроме того, согласно постановлению, стоимость одного пенсионного коэффициента для россиян, которые выйдут на пенсию в 2025 году, увеличивается до 145,7 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — до 8907,7 рубля.
По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5 процента. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3 процента. Пенсии будут дополнительно увеличены по поручению президента Владимира Путина. Это решение затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей.
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.
Пенсионный возраст - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Пенсионный возраст в 2025 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины
27 января, 16:07
 
РоссияВладимир ПутинАнтон СилуановФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала