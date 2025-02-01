https://ria.ru/20250201/pensii-1996737373.html

Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии

Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии - РИА Новости, 01.02.2025

Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии

Россияне получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T00:22:00+03:00

2025-02-01T00:22:00+03:00

2025-02-01T08:15:00+03:00

россия

владимир путин

антон силуанов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601712253_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_10073f4dce5e2e7bd26ef62359173bf9.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь, свидетельствует постановление правительства от 23 января 2025 года № 34."Фонду пенсионного и социального страхования РФ осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 г. с доплатой за январь 2025 г. с учетом положений статьи 261 Федерального закона "О страховых пенсиях", — говорится в документе.Кроме того, согласно постановлению, стоимость одного пенсионного коэффициента для россиян, которые выйдут на пенсию в 2025 году, увеличивается до 145,7 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — до 8907,7 рубля.По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5 процента. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3 процента. Пенсии будут дополнительно увеличены по поручению президента Владимира Путина. Это решение затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей.Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.

https://ria.ru/20250201/sotspodderzhka-1996736594.html

https://ria.ru/20250127/pensiya-1727617636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, антон силуанов, федеральная служба государственной статистики (росстат)