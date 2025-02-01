https://ria.ru/20250201/opasnost-1996841018.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.02.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность вновь объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T22:44:00+03:00

2025-02-01T22:44:00+03:00

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специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ракетную опасность вновь объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. Предыдущая ракетная опасность была объявлена в регионе в 22.01 мск. Она продлилась шесть минут. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область