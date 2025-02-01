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Украинские войска 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.02.2025
Украинские войска 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 119 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:01:00+03:00
2025-02-01T01:01:00+03:00
2025-02-01T01:01:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 119 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Сорок две вооруженные атаки - на горловском направлении. Всего выпущено 119 единиц различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным управления, поступили сведения о ранении 12 гражданских лиц. В предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 119 боеприпасов