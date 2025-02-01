https://ria.ru/20250201/nastuplenie-1996745835.html

"Жизнь уныла": на Западе сообщили о катастрофе в зоне СВО

"Жизнь уныла": на Западе сообщили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2025

"Жизнь уныла": на Западе сообщили о катастрофе в зоне СВО

После освобождения Красноармейска ВС России получат возможность наступать по нескольким направлениям, пишет Reuters. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T03:46:00+03:00

2025-02-01T03:46:00+03:00

2025-02-01T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. После освобождения Красноармейска ВС России получат возможность наступать по нескольким направлениям, пишет Reuters."Украина упорно обороняет Покровск (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), но если он будет окружен или перейдет под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент", — говорится в материале.Как утверждается, с каждым днем ситуация для украинской стороны ухудшается."Жизнь в Покровске безрадостная. По словам губернатора области, из прежних 60 тысяч человек там остались семь тысяч жителей. Недавно закрылось последнее почтовое отделение, и почту теперь будут доставлять на бронированном грузовике", — приводит его слова агентство.По данным издания, российская армия "на расстояние полета дрона" подошла к главной автомобильной дороге, которая пересекает всю территорию Украины с востока на запад и является стратегически важным транспортным узлом.При этом российские солдаты используют новую тактику, передвигаясь небольшими группами и обходя город, что позволяет прорывать оборону ВСУ с фланга.Заместитель командира 59-й украинской штурмовой бригады признал, что у ВСУ нет возможности сдерживать продвижение России из-за дефицита живой силы и недоукомплектованных подразделений.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Также это артерия, которая, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20250130/de-1996387392.html

https://ria.ru/20250131/plan-1996534959.html

https://ria.ru/20250130/zelenskiy-1996500477.html

https://ria.ru/20250131/ukraina-1996661842.html

красноармейск

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в мире, красноармейск, россия, украина, вооруженные силы украины