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"Жизнь уныла": на Западе сообщили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:46 01.02.2025 (обновлено: 14:55 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/nastuplenie-1996745835.html
"Жизнь уныла": на Западе сообщили о катастрофе в зоне СВО
"Жизнь уныла": на Западе сообщили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2025
"Жизнь уныла": на Западе сообщили о катастрофе в зоне СВО
После освобождения Красноармейска ВС России получат возможность наступать по нескольким направлениям, пишет Reuters. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T03:46:00+03:00
2025-02-01T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. После освобождения Красноармейска ВС России получат возможность наступать по нескольким направлениям, пишет Reuters.&quot;Украина упорно обороняет Покровск (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), но если он будет окружен или перейдет под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент&quot;, — говорится в материале.Как утверждается, с каждым днем ситуация для украинской стороны ухудшается."Жизнь в Покровске безрадостная. По словам губернатора области, из прежних 60 тысяч человек там остались семь тысяч жителей. Недавно закрылось последнее почтовое отделение, и почту теперь будут доставлять на бронированном грузовике", — приводит его слова агентство.По данным издания, российская армия "на расстояние полета дрона" подошла к главной автомобильной дороге, которая пересекает всю территорию Украины с востока на запад и является стратегически важным транспортным узлом.При этом российские солдаты используют новую тактику, передвигаясь небольшими группами и обходя город, что позволяет прорывать оборону ВСУ с фланга.Заместитель командира 59-й украинской штурмовой бригады признал, что у ВСУ нет возможности сдерживать продвижение России из-за дефицита живой силы и недоукомплектованных подразделений.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Также это артерия, которая, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250130/de-1996387392.html
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в мире, красноармейск, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Жизнь уныла": на Западе сообщили о катастрофе в зоне СВО

Reuters: освобождение Красноармейска позволит России продолжить наступление

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. После освобождения Красноармейска ВС России получат возможность наступать по нескольким направлениям, пишет Reuters.
«

"Украина упорно обороняет Покровск (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), но если он будет окружен или перейдет под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент", — говорится в материале.

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Как утверждается, с каждым днем ситуация для украинской стороны ухудшается.
"Жизнь в Покровске безрадостная. По словам губернатора области, из прежних 60 тысяч человек там остались семь тысяч жителей. Недавно закрылось последнее почтовое отделение, и почту теперь будут доставлять на бронированном грузовике", — приводит его слова агентство.
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При этом российские солдаты используют новую тактику, передвигаясь небольшими группами и обходя город, что позволяет прорывать оборону ВСУ с фланга.
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Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Также это артерия, которая, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
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