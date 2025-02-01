"Черных Гусар" из 15-й бригады ЦВО наградили в 20-летие соединения
"Черных Гусар" из 15-й бригады ЦВО наградили в день 20-летия соединения
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. "Черных Гусар" из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, отличившейся на многочисленных направлениях СВО, наградили в 20-летие со дня образования соединения: военнослужащие получили от командования государственные награды на территории мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач начальник штаба - заместитель командира 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады войск группировки "Центр" подполковник Василий Осетров - вручил военнослужащим медали "За отвагу", "Суворова" и "За храбрость" II степени.
После воины-гвардейцы возложили цветы к Вечному огню на вершине Саур-Могилы и почтили память погибших героев ВОВ.
1 февраля этого года 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская ордена Суворова бригада 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа отмечает 20-ую годовщину со дня образования.
Бригада является преемником легендарного подразделения легкой кавалерии - 5-го гусарского Александрийского Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. В честь него в 2018 году Указом Президента Российской Федерации бригаде было присвоено почетное наименование "Александрийская". В истории русской армии Александрийский гусарский полк известен как "Бессмертные" и "Черные гусары".
С 2020 по 2021 год бригада принимала участие в операции по поддержанию мира в Карабахе.
С первых дней СВО 15-я бригада выполняла поставленные задачи на самых сложных направлениях: Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской областях и в Луганской Народной Республике. В настоящее время подразделения бригады наступают на Красноармейском направлении и принимали участие в освобождении более 15 населенных пунктов ДНР: Красногоровка, Бердычи, Очеретино, Новобахмутовка, Сокол, Прогресс, Волчье, Николаевка, Михайловка, Селидово, Григорьевка, Петровка, Желтое, Новопустынка, Новотроицкое и Соленое ДНР.
9 мая 2022 года 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде Указом Президента Российской Федерации за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях, присвоено звание "гвардейская". Бригада стала одним из первых в послевоенный период воинских соединений, получивших гвардейское наименование. В 2023 году Указом Президента Российской Федерации бригада была награждена орденом "Суворова". Звания "Герой Российской Федерации" удостоены 8 военнослужащих бригады.