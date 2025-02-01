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"Черных Гусар" из 15-й бригады ЦВО наградили в 20-летие соединения

"Черных Гусар" из 15-й бригады ЦВО наградили в 20-летие соединения - РИА Новости, 01.02.2025

"Черных Гусар" из 15-й бригады ЦВО наградили в 20-летие соединения

"Черных Гусар" из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, отличившейся на многочисленных направлениях СВО, наградили в 20-летие со дня... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T07:54:00+03:00

2025-02-01T07:54:00+03:00

2025-02-01T07:55:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. "Черных Гусар" из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, отличившейся на многочисленных направлениях СВО, наградили в 20-летие со дня образования соединения: военнослужащие получили от командования государственные награды на территории мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач начальник штаба - заместитель командира 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады войск группировки "Центр" подполковник Василий Осетров - вручил военнослужащим медали "За отвагу", "Суворова" и "За храбрость" II степени. После воины-гвардейцы возложили цветы к Вечному огню на вершине Саур-Могилы и почтили память погибших героев ВОВ. 1 февраля этого года 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская ордена Суворова бригада 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа отмечает 20-ую годовщину со дня образования. Бригада является преемником легендарного подразделения легкой кавалерии - 5-го гусарского Александрийского Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. В честь него в 2018 году Указом Президента Российской Федерации бригаде было присвоено почетное наименование "Александрийская". В истории русской армии Александрийский гусарский полк известен как "Бессмертные" и "Черные гусары". С 2020 по 2021 год бригада принимала участие в операции по поддержанию мира в Карабахе. С первых дней СВО 15-я бригада выполняла поставленные задачи на самых сложных направлениях: Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской областях и в Луганской Народной Республике. В настоящее время подразделения бригады наступают на Красноармейском направлении и принимали участие в освобождении более 15 населенных пунктов ДНР: Красногоровка, Бердычи, Очеретино, Новобахмутовка, Сокол, Прогресс, Волчье, Николаевка, Михайловка, Селидово, Григорьевка, Петровка, Желтое, Новопустынка, Новотроицкое и Соленое ДНР. 9 мая 2022 года 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде Указом Президента Российской Федерации за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях, присвоено звание "гвардейская". Бригада стала одним из первых в послевоенный период воинских соединений, получивших гвардейское наименование. В 2023 году Указом Президента Российской Федерации бригада была награждена орденом "Суворова". Звания "Герой Российской Федерации" удостоены 8 военнослужащих бригады.

https://ria.ru/20250201/minoborony-1996748388.html

https://ria.ru/20250201/minoborony-1996748069.html

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донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, александра федоровна