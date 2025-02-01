https://ria.ru/20250201/minoborony-1996752125.html

Над территорией России ночью сбили девять беспилотников

Над территорией России ночью сбили девять беспилотников - РИА Новости, 01.02.2025

Над территорией России ночью сбили девять беспилотников

Российские военные ночью сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T07:20:00+03:00

2025-02-01T07:20:00+03:00

2025-02-01T08:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черное море

брянская область

вооруженные силы украины

саратовская область

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные ночью сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.ВС России ликвидировали:Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

брянская область

саратовская область

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2025

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безопасность, россия, черное море, брянская область, вооруженные силы украины, саратовская область