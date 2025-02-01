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Над территорией России ночью сбили девять беспилотников - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 01.02.2025 (обновлено: 08:32 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/minoborony-1996752125.html
Над территорией России ночью сбили девять беспилотников
Над территорией России ночью сбили девять беспилотников - РИА Новости, 01.02.2025
Над территорией России ночью сбили девять беспилотников
Российские военные ночью сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:20:00+03:00
2025-02-01T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
брянская область
вооруженные силы украины
саратовская область
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные ночью сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.ВС России ликвидировали:Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
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брянская область
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безопасность, россия, черное море, брянская область, вооруженные силы украины, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Саратовская область
Над территорией России ночью сбили девять беспилотников

Минобороны: за ночь сбили девять БПЛА ВСУ и уничтожили безэкипажный катер

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные ночью сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
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ВС России ликвидировали:
  • семь БПЛА — над Брянской областью;
  • по одному дрону — над Белгородской и Саратовской областями.
Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореБрянская областьВооруженные силы УкраиныСаратовская область
 
 
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