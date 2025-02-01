https://ria.ru/20250201/minoborony-1996752125.html
Над территорией России ночью сбили девять беспилотников
Над территорией России ночью сбили девять беспилотников - РИА Новости, 01.02.2025
Над территорией России ночью сбили девять беспилотников
Российские военные ночью сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:20:00+03:00
2025-02-01T07:20:00+03:00
2025-02-01T08:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные ночью сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.ВС России ликвидировали:Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
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безопасность, россия, черное море, брянская область, вооруженные силы украины, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Саратовская область
Над территорией России ночью сбили девять беспилотников
Минобороны: за ночь сбили девять БПЛА ВСУ и уничтожили безэкипажный катер