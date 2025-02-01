https://ria.ru/20250201/minoborony-1996748388.html
Бойцов 90-й танковой дивизии группировки "Центр" наградили в зоне СВО
Бойцов 90-й танковой дивизии группировки "Центр" наградили в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2025
Бойцов 90-й танковой дивизии группировки "Центр" наградили в зоне СВО
Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T05:12:00+03:00
2025-02-01T05:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что за мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден орденом "Мужества", медалями "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "Жукова" и знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцов 90-й танковой дивизии группировки "Центр" наградили в зоне СВО
Минобороны: бойцов 90-й танковой дивизии "Центра" наградили в зоне СВО
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Торжественная церемония награждения военнослужащих 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что за мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден орденом "Мужества", медалями "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "Жукова" и знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени.