На Кубани выкопали более 21 километра защитных сооружений для пляжей
Защищающий краснодарские пляжи от выбросов мазута ров с валом продлили до 21 км
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Специалисты выкопали 21,2 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани.
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"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе уже готовы 21,2 километра защитных сооружений, призванных уберечь пляжи от штормов и возможных выбросов мазута… Все эти меры направлены на защиту пляжей от февральских штормов. Ров и вал призваны останавливать нагонные волны, а полипропиленовые сети будут впитывать фрагменты мазута", - говорится в сообщении.
В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег
1 января, 14:48
Уточняется, что работы практически завершены, остались небольшие участки в селе Витязево.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.