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На Кубани выкопали более 21 километра защитных сооружений для пляжей - РИА Новости, 01.02.2025
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16:41 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/mazut-1996807391.html
На Кубани выкопали более 21 километра защитных сооружений для пляжей
На Кубани выкопали более 21 километра защитных сооружений для пляжей - РИА Новости, 01.02.2025
На Кубани выкопали более 21 километра защитных сооружений для пляжей
Специалисты выкопали 21,2 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:41:00+03:00
2025-02-01T16:41:00+03:00
происшествия
жкх
анапа
темрюкский район
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Специалисты выкопали 21,2 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани. "От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе уже готовы 21,2 километра защитных сооружений, призванных уберечь пляжи от штормов и возможных выбросов мазута… Все эти меры направлены на защиту пляжей от февральских штормов. Ров и вал призваны останавливать нагонные волны, а полипропиленовые сети будут впитывать фрагменты мазута", - говорится в сообщении. Уточняется, что работы практически завершены, остались небольшие участки в селе Витязево. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250101/anapa-1992233455.html
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происшествия, жкх, анапа, темрюкский район, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Анапа, Темрюкский район, Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани выкопали более 21 километра защитных сооружений для пляжей

Защищающий краснодарские пляжи от выбросов мазута ров с валом продлили до 21 км

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Специалисты выкопали 21,2 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани.
«
"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе уже готовы 21,2 километра защитных сооружений, призванных уберечь пляжи от штормов и возможных выбросов мазута… Все эти меры направлены на защиту пляжей от февральских штормов. Ров и вал призваны останавливать нагонные волны, а полипропиленовые сети будут впитывать фрагменты мазута", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что работы практически завершены, остались небольшие участки в селе Витязево.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияЖКХАнапаТемрюкский районСевастопольКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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