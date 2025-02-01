https://ria.ru/20250201/krasnoselskiy-1996794733.html

В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии

В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025

В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии

В Приднестровье прекратили веерные отключения света после возобновления газовой генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, сообщил глава ПМР Вадим... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:19:00+03:00

2025-02-01T15:19:00+03:00

2025-02-01T16:19:00+03:00

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Приднестровье прекратили веерные отключения света после возобновления газовой генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в Telegram-канале."До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены", — написал политик.В субботу в пресс-службе компании "Молдовагаз" рассказали РИА Новости, что Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе. Молдавия отгрузит ПМР три миллиона кубометров голубого топлива, Тирасполь должен будет вернуть их до 1 марта.При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии.В свою очередь, Красносельский подчеркивал, что трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва прикладывает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед "Газпромом", но этого пока не произошло.Ситуация с газом в регионеС начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html

https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

https://ria.ru/20250122/pridnestrove-1994809784.html

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