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В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025
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15:19 01.02.2025 (обновлено: 16:19 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/krasnoselskiy-1996794733.html
В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии
В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2025
В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии
В Приднестровье прекратили веерные отключения света после возобновления газовой генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, сообщил глава ПМР Вадим... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:19:00+03:00
2025-02-01T16:19:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
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вадим красносельский
евросоюз
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Приднестровье прекратили веерные отключения света после возобновления газовой генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в Telegram-канале."До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены", — написал политик.В субботу в пресс-службе компании "Молдовагаз" рассказали РИА Новости, что Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе. Молдавия отгрузит ПМР три миллиона кубометров голубого топлива, Тирасполь должен будет вернуть их до 1 марта.При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии.В свою очередь, Красносельский подчеркивал, что трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва прикладывает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед "Газпромом", но этого пока не произошло.Ситуация с газом в регионеС начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, евросоюз, газпром, россия, приднестровская молдавская республика, дорин речан, мария захарова, тирасполь, транзит газа через украину
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Евросоюз, Газпром, Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Дорин Речан, Мария Захарова, Тирасполь, транзит газа через Украину
В Приднестровье прекратили веерные отключения электроэнергии

Красносельский: в ПМР прекратили веерные отключения света после запуска МГРЭС

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкОдин из цехов Молдавской ГРЭС
Один из цехов Молдавской ГРЭС - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Один из цехов Молдавской ГРЭС. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Приднестровье прекратили веерные отключения света после возобновления газовой генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в Telegram-канале.
"До конца дня на МГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены", — написал политик.
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В субботу в пресс-службе компании "Молдовагаз" рассказали РИА Новости, что Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе. Молдавия отгрузит ПМР три миллиона кубометров голубого топлива, Тирасполь должен будет вернуть их до 1 марта.

Накануне пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что компания "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью.

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При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии.
В свою очередь, Красносельский подчеркивал, что трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва прикладывает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед "Газпромом", но этого пока не произошло.
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Ситуация с газом в регионе

С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье действовали веерные отключения электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
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В миреМолдавияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийЕвросоюзГазпромРоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаДорин РечанМария ЗахароваТираспольтранзит газа через Украину
 
 
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