https://ria.ru/20250201/kolumbiya-1996742455.html

Колумбия предложила взять на себя депортацию соотечественников из США

Колумбия предложила взять на себя депортацию соотечественников из США - РИА Новости, 01.02.2025

Колумбия предложила взять на себя депортацию соотечественников из США

Правительство Колумбии на переговорах с посланником президента США по Латинской Америке Маурицио Клавер-Карон предложило немедленно взять на себя доставку всех... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T02:30:00+03:00

2025-02-01T02:30:00+03:00

2025-02-01T02:30:00+03:00

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МЕХИКО, 1 фев - РИА Новости. Правительство Колумбии на переговорах с посланником президента США по Латинской Америке Маурицио Клавер-Карон предложило немедленно взять на себя доставку всех колумбийских граждан, депортированных Соединенными Штатами, и рассматривает для этих целей воздушный и морской транспорт, сообщил МИД южноамериканской страны. "Мы предложили Маурицио Клавер-Карону, специальному посланнику президента Трампа по Латинской Америке, немедленно взять на себя доставку всех колумбийских граждан, депортированных Соединенными Штатами. В этих целях сейчас оцениваются все варианты авиа- и морского трансфера с учетом большей финансовой ответственности в соответствии с поручением президента", - говорится в сообщении для прессы, которое опубликовал МИД Колумбии. Первые депортационные рейсы из США, на которых в Колумбию и Бразилию везли нелегалов в наручниках, стали объектом резкой критики в этих странах. Ситуация привела к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов.

https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995620434.html

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