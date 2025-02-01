https://ria.ru/20250201/kleschi-1749300197.html

Что делать, если укусил клещ — советы врача

Укус клеща: симптомы, признаки, последствия и что делать после укуса

Что делать, если укусил клещ — советы врача

При выходе на природу в теплое время года никто не застрахован от укуса клеща. Какие болезни передаются людям через этих членистоногих, первые симптомы... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:23:00+03:00

2025-02-01T15:23:00+03:00

2025-02-01T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. При выходе на природу в теплое время года никто не застрахован от укуса клеща. Какие болезни передаются людям через этих членистоногих, первые симптомы заболевания, что делать сразу после укуса, признаки и последствия заражения, — в материале РИА Новости.Укус клещаКлещ является распространенным во всем мире паразитом. Он питается кровью различных позвоночных, которая нужна ему для завершения сложных жизненных циклов. Переносчиками болезней, опасных для человека, являются клещи семейства иксодовых (Ixodidae) и аргасовых (Argasidae). Первые прикрепляются к телу жертвы и питаются в течение нескольких дней, передача инфекции происходит по мере наполнения клеща кровью. Вторым на то, чтобы найти место для укуса и наесться, требуется меньше часа, а инфицирование происходит в первую же минуту.По данным Роспотребнадзора с началом весенне-летнего сезона-2024 активность клещей отмечена в 80 субъектах России. Почти четыре тысячи граждан с укусами паразитов обратились в медицинские организации за помощью. Наибольшее число пострадавших в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Псковской областях, Республике Крым, ДНР. Случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом не выявлены. На текущий момент в стране вакцинированы от клещевого энцефалита около 1,4 млн человек.Что делать при укусе клещаВ течение 72 часов после укуса необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт для удаления клеща, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Если вредитель был извлечен самостоятельно, его нужно предоставить на анализ живым, чтобы в микробиологической лаборатории определили, является ли он переносчиком инфекции. Сдавать кровь на клещевые инфекции раньше чем через десять дней после укуса не имеет смысла: анализ будет неточным.Как вытащить клещаВариантов избавления от паразита несколько, какой бы из них ни был выбран, следует придерживаться следующих правил:Удаление с помощью пинцетаУдалить клеща можно с помощью обычного пинцета с острым концом:Удаление с помощью нитиЭтот метод требует определенной сноровки. Нить необходимо смочить дезинфицирующим средством, сделать петлю в виде лассо и аккуратно затянуть у хоботка паразита максимально близко к коже. Далее нужно плавными движениями потягивать вверх, не перекручивая.Удаление с помощью специальных выкручивателейЭто специальное приспособление из пластика, которое позволяет правильно захватить кровососа без риска раздавливания или сжатия. Инструмент дезинфицируется и подводится под тельце клеща так, чтобы оно оказалось между двумя зубцами. Далее выкручивающими движениями паукообразное вынимается полностью вместе с хоботком.Утилизировать кровососа можно несколькими способами: закрыть в полиэтиленовый пакет, баночку со спиртом или смыть в унитаз.В случае если нет уверенности в безопасности клеща, его необходимо отвезти в медицинскую лабораторию для исследования на носительство болезней.Если не получилось вытащить всего клеща, то оставшуюся в теле часть можно удалить пинцетом с острыми концами или иглой.Для этого необходимо:Не полностью удаленный клещ может занести бактериальную инфекцию и вызвать воспалительную реакцию в месте укуса.Симптомы укусаОсновными симптомами, которые указывают на возможный укус зараженного клеща являются:Так как слюна паразита обладает анестезирующими свойствами, человек не сразу замечает, что его укусил клещ. Обычно обнаружение происходит после того, как вредитель несколько увеличился в размерах, наевшись крови. Если пострадавший — аллергик, то в течение часа в месте прикрепления клеща могут появиться покраснение, отечность, зуд, жжение. В случае инфицирования симптомы заболевания появляются в срок от одной до двух недель, максимум через месяц.Признаки укусаВ случае если клещ не является переносчиком болезни, его укус безвреден и незаметен. У людей, страдающих аллергическими заболеваниями, могут проявиться следующие признаки:Первая помощь при укусе клещаВ случае нахождения клеща на теле, для его удаления следует обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику. Если такой возможности нет, то можно постараться удалить насекомое самостоятельно при помощи пинцета или специальных выкручивателей. После извлечения клеща нужно сдать на анализ в лабораторию. Ранку на коже нужно обрабатывать до заживления йодом, спиртом или любым другим антисептиком. Если клещ удален полностью, повреждение заживает за неделю. Накладывание повязок или компрессов не требуется.Какими болезнями может заразить клещБольшинство укусов клещей безвредно и не требует лечения. Но некоторые паукообразные все же являются переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), эрлихиоз, коксиеллез, клещевой возвратный тиф и другие. От того, насколько крепок иммунитет и как быстро было начато лечение, зависит течение заболевания.Клещевой энцефалитКлещевой энцефалит — вирусное инфекционное заболевание человека, поражающее центральную нервную систему. Подавляющее большинство заражений происходит от инфицированных клещей. В редких случаях — в результате употребления непастеризованного молока больных коз, овец или коров.Симптомы болезни состоят из двух фаз. Первую легко спутать с гриппом:Этот этап заболевания длится обычно не более недели.Во второй фазе поражается центральная нервная система (головной и спинной мозг). Симптомы могут включать:Чем старше пациент, тем сложнее обычно протекает болезнь.В более тяжелых случаях осложнения во время второй фазы могут вызвать долговременное повреждение головного мозга, позвоночника или нервов (потерю памяти, слуха, координации движений, возможен летальный исход)."Возбудитель клещевого энцефалита — флавивирус — устойчив к холоду, гибнет при высоких температурах, воздействии дезинфицирующих средств, — отмечает Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, сооснователь Академии врачей UniProf. — Есть несколько форм клещевого энцефалита: менингеальная, очаговая, лихорадочная. Для последней характерно состояние, присущее лихорадке. Продолжительность заболевания в этой форме — десять дней, но общая слабость, плохой аппетит, учащенное сердцебиение, потливость сохраняются до месяца. У 30% зараженных выявляют менингеальный энцефалит, который поражает ЦНС и спинной мозг. Для очагового энцефалита характерно поражение головного мозга с неврологическими симптомами. Это наиболее тяжелая в прогнозе форма. Инкубационный период — 14 дней, первичные симптомы: тошнота, рвота, повышение температуры тела, покраснение глаз, общее недомогание, боли в мышцах. Профилактика клещевого энцефалита — вакцинация".Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)Болезнь Лайма (боррелиоз) — это бактериальная инфекция, которая может передаваться людям через инфицированных клещей.Ранние признаки и симптомы (от трех до 30 дней после укуса клеща):Поздние признаки и симптомы (от нескольких дней до месяцев после укуса клеща):Небольшая шишка или покраснение на месте, где присосался клещ, возникает сразу и напоминает укус комара — это обычное явление. Раздражение обычно проходит через один-два дня и не является признаком болезни Лайма.В большинстве случаев боррелиоз можно успешно вылечить с помощью нескольких недель приема антибиотиков. Важно захватить болезнь на ранней стадии.ЭрлихиозЭрлихиоз — общее название, используемое для описания заболеваний, вызываемых бактериями Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia ewingii или Ehrlichia muris eauclairensis, переносчиками которых являются клещи.Ранние признаки и симптомы (первые пять дней болезни) обычно легкие или умеренные и могут включать:Если лечение откладывается, эрлихиоз может перейти в более позднюю стадию с повреждением головного мозга или нервной системы, частыми кровотечениями, недостаточностью органов (нарушением функций), в тяжелых случаях запущенный эрлихиоз может привести к смертельному исходу."Моноцитарный эрлихиоз — инфекция, возбудителем которой являются микроорганизмы рода эрлихии, попадающие в организм через слюну клеща, — рассказала Ирина Юзуп. — Для заболевания характерно поражение кожи, ЦНС, костного мозга, печени с образованием в этих органах инфекционных гранулем. При заражении у человека наблюдаются катаральные явления со стороны дыхательной системы, реже пятнисто-папулезная сыпь по телу. При поражении сердечно-сосудистой системы возникает приглушение сердечных тонов, повышение артериального давления, если поражена печень, она увеличивается в размерах".Возвратный клещевой тифВозвратный клещевой тиф — бактериальная инфекция, которая вызывает повторяющиеся приступы лихорадки, головной боли, боли в мышцах и суставах, тошноту."Клещевой возвратный тиф протекает бессимптомно на начальных стадиях. Инкубационный период — от трех до 16 дней. Через один-два дня на месте укуса появляется небольшое уплотнение, пятно багрового цвета. Через два-пять — образуется папула, ее окружает сине-красное кольцо, через несколько дней появляется небольшая припухлость", — пояснила Ирина Юзуп.Лихорадка обычно длится три дня с перерывом в неделю. Наиболее частые проявления во время этого состояния:Симптомы, которые встречаются реже:Во время приступа озноба, длящегося от десяти до 30 минут, у пациентов развивается очень высокая температура (до 41,5 градуса), следующая фаза характеризуется обильным потом и быстрым снижением температуры тела.КоксиеллезКоксиеллезом можно заразиться от клещей (переносчиков бактерии Coxiella burnetii) и крупного рогатого скота. Часто болезнь протекает бессимптомно. Если симптомы все же проявятся, то это произойдет через три-тридцать дней после контакта с бактериями.Основные проявления коксиеллеза:Риску развития более опасной формы заболевания подвержены люди, страдающие сердечно-сосудистыми проблемами, нарушениями в работе почек и имеющие низкий иммунитет. В число осложнений после коксиеллеза входят: воспаление внутренней оболочки сердца, пневмония, гепатит, менингит.Прочие инфекцииКлещи также являются переносчиками таких менее распространенных болезней, как туляремия, везикулезный риккетсиоз, лихорадка Цуцугамуши, астраханская пятнистая лихорадка, крымская геморрагическая лихорадка и гранулоцитарный анаплазмоз человека.Рассказывает Ирина Юзуп:"Гранулоцитарный анаплазмоз — инфекционное заболевание, возбудителем которого является внутриклеточная бактерия анаплазма. При попадании в кровь она проникает в гранулоциты (белые кровяные тельца, одна из форм лейкоцитов). Для заболевания характерно острое начало: резкий подъем температуры, слабость, мышечные боли, симптомы общей интоксикации, урежение сердцебиения, снижение артериального давления, тошнота, боли в животе. Многие переносят инфекцию "на ногах", принимая ее за обычную простуду.Туляремия. Человеческий организм высоко восприимчив к этой инфекции. Без адекватного лечения быстро наступают осложнения: менингит, артрит, воспаление сердечной сумки.Везикулезный риккетсиоз — инфекционное заболевание, для которого характерно появление сыпи и лихорадки.Крымская геморрагическая лихорадка (другое название — лихорадка Крым — Конго) — инфекционное заболевание, которое характеризуется множественными кровотечениями и лихорадкой".ДиагностикаПри появлении симптомов укуса паразита рекомендуется обратиться к врачу для проведения диагностики. Однако сразу сдавать анализ крови на вирус клещевого энцефалита не имеет смысла, потому что за короткий промежуток времени в организме не успевают выработаться антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита. Они появляются в крови человека только через две недели после присасывания клеща.ЛечениеВ случае обнаружения антигена вируса клещевого энцефалита в насекомом, в течение 72 часов с момента укуса врач проводит экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.Лечение включает в себя обязательный курс антибиотиков, противовирусные средства, иммуномодуляторы, антибактериальные препараты. Какие именно — зависит от характера заболевания. Но никакие лекарственные средства самостоятельно принимать нельзя. Только врач, проведя необходимые медицинские исследования, сможет определить характер инфекции и назначить лекарства.Ирина Юзуп при частом проявлении аллергических реакцией советует принять антигистаминные лекарства. В случае зуда или боли в месте укуса можно выпить обезболивающее и использовать успокаивающий крем. “Поднялась температура — обращайтесь в клинику для установления природы раздражения, этот симптом — признак заражения", — рекомендует специалист.Последствия укусаПоследствием может быть заражение клещевыми инфекциями, наиболее распространенными из которых являются клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Необходимо срочно обратиться к врачу, если появилась сыпь круглой или овальной формы вокруг укуса, мышечные и суставные боли, усталость, потеря энергии, поднялась температура тела. Если вовремя не обратиться к доктору и не приступить к лечению, осложнения могут быть тяжелейшими, вплоть до летального исхода.Профилактика укусовСпециалисты Роспотребнадзора рекомендуют своевременно делать профилактические прививки. При нахождении на природе, в лесу или парковой зоне соблюдать меры предосторожности при посещении травянистых и лесных участков: закрывать тело одеждой и носить головные уборы, использовать репелленты."Стоит выбирать для отдыха сосновые или другие хвойные леса: в них влажность ниже и клещи встречаются реже, — говорит Ирина Юзуп. — После возвращения домой нужно сразу осмотреть себя и близких, чтобы обнаружить клещей, которые еще не успели присосаться и не начали пить кровь. Самые желанные места для клеща: на локтевых сгибах, под грудью, под коленями, в паху, за ушами. Если клещ сидит на коже, его нужно попытаться аккуратно снять, если он уже присосался и вытащить его не получается — обратиться в травмпункт".

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https://ria.ru/20231002/ezh-1900009653.html

https://ria.ru/20240322/antigistaminnye-1934966842.html

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клещ, общество, россия, санпросвет