https://ria.ru/20250201/kislovodsk-1996746972.html

Приговор по делу о подготовке теракта в Кисловодске обжаловали

Приговор по делу о подготовке теракта в Кисловодске обжаловали - РИА Новости, 01.02.2025

Приговор по делу о подготовке теракта в Кисловодске обжаловали

Приговор шести фигурантам по делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края обжалован, жалобы приняты к рассмотрению, следует из материалов суда в РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T04:18:00+03:00

2025-02-01T04:18:00+03:00

2025-02-01T04:18:00+03:00

происшествия

россия

кисловодск

сирия

магомед магомедов

следственный комитет россии (ск рф)

исламское государство*

захват заложников в ростовском сизо

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Приговор шести фигурантам по делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края обжалован, жалобы приняты к рассмотрению, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости. В августе 2024 года Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор шести фигурантам дела, в том числе участнику захвата заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу, он получил 23 года лишения свободы. Защита заявляла о намерении обжаловать решение. Дело о подготовке теракта в Кисловодске слушалось в Южном окружном военном суде с августа 2023 года. По данным суда, Камнев обвинялся по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма; Сабиля Мамедова - по статьям о незаконном изготовлении, хранении и сбыте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту; Тимурлан Гогуев - по статьям об организации деятельности экстремистской организации и финансировании терроризма; Махач Баширов, Анзор Кахунов и Гегам Ростомян - по статьям об участии в деятельности экстремистской организации и финансировании терроризма; Ростомяну также вменялась статья о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств без цели сбыта. По данным гособвинителя, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке запрещенной на территории РФ экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел 1 тысячу рублей члену запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", действующей в Сирии и Ираке. В суде Камнев полностью признал вину. В середине июня прошлого года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело. По информации УФСБ России по Ростовской области, Рамазан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев, Даниил Камнев, Адам Кодзоев, Тамерлан Гиреев, Шамиль Акиев, Магомед Сайпудинов и Магомед Магомедов являлись участниками ячейки "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация). Летом они решили совершить побег из СИЗО, захватить заложников и выехать в Ингушетию. Там они собирались совершить ряд терактов и диверсий. В отношении Албекова, Алханова, Гандалоева, Камнева и Кодзоева возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании, участии в деятельности террористической организации. Остальные участники планировавшегося теракта были ликвидированы в СИЗО-1 при освобождении заложников.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20250130/stavropole-1996300532.html

https://ria.ru/20250128/novorossijsk-1995830573.html

https://ria.ru/20250120/zahvatchiki-1994658045.html

россия

кисловодск

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происшествия, россия, кисловодск, сирия, магомед магомедов, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство*, захват заложников в ростовском сизо