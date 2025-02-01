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Подполье сообщило о повреждении хранилища нефтепродуктов в Одесской области
Подполье сообщило о повреждении хранилища нефтепродуктов в Одесской области - РИА Новости, 01.02.2025
Подполье сообщило о повреждении хранилища нефтепродуктов в Одесской области
Вооруженные силы нанесли удары по нефтехранилищу и складам в городе Измаил Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:00:00+03:00
2025-02-01T07:00:00+03:00
2025-02-01T10:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удары по нефтехранилищу и складам в городе Измаил Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вчера рано утром был мощный прилет БПЛА. <...> Первая очередь зашла, вероятно, вдоль реки примерно в 3:30. Был мощный взрыв в районе бывшего консервного завода <...>. Потом были еще два-три взрыва, но уже ближе", — сказал собеседник агентства.Вторая волна ударов, по его словам, была около 4:20 мск."Эти БПЛА летели со стороны степи. Взрывы были около 1-го погрузрайона (района погрузки. — Прим. ред.) порта. По слухам, поражены склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора", — заявил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html
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одесская область, сергей лебедев, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Украина, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о повреждении хранилища нефтепродуктов в Одесской области
Лебедев: ВС России поразили нефтехранилище и склады в Измаиле Одесской области